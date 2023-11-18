Uzmanı uyardı: Tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine sebep olabilir

Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:40

Güncelleme: 18.11.2023 - 14:16

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, sık görülen ve dayanılmaz ağrılara sebep olan böbrek taşlarının ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor.

TAŞ TEDAVİSİ: KAPALI YÖNTEMLERLE MÜMKÜN

Doç. Dr. Önder Çinar, taş tedavisi konusunda şu bilgileri verdi: "Böbrekte oluşan tüm taşların tedavi edilmemesi gerekmemektedir. Ancak hastada yan ağrısı, idrarda kanama gibi şikayetler ortaya çıkarttığında, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlarda taş tedavisi gerekebilir. Günümüzde taş hastalığı için açık cerrahinin uygulanmadığını belirtiyoruz. 6 milimetreden küçük taşlar bazen kendiliğinden düşebilir. Ancak 6 milimetreden büyük veya böbreğin alt kısmında yer alan taşlar için müdahale gerekebilir."

SIVI TÜKETİMİ VE BESLENME ÖNERİLERİ

Taş oluşumunu azaltmak için önerilerde bulunan Çinar, "Kişinin gün içinde sıvı tüketmesi, suya limon sıkarak içmesi, C vitamini içeren besinlerle beslenmesi taş oluşumunu azaltabilir. Ancak büyük taşları düşürmek diyetle mümkün değildir. Taş hastalığının tedavisi geciktirildiğinde, böbrek yetmezliği gibi ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Taş hastalığı şüphesi olan kişilerde yan ağrısı, idrarda kanama, bulantı gibi durumlar görüldüğünde hemen bir uzmana başvurmalıdır" dedi.

COĞRAFİ BÖLGELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Çinar, taş hastalığının coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebileceğine dikkat çekti:

"Günlük sıvı tüketimi az olduğunda, özellikle coğrafi bölgelerde yaşayanlarda taş hastalıkları sık görülmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve güney bölgelerde yaşayan kişilerin sıvı tüketimine özen göstermeleri önemlidir."

BELİRTİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kişide taş hastalığı belirtileri olduğunda hemen bir uzmana başvurulması gerektiğini vurgulayan Çinar, "Günlük sıvı tüketimi az olduğunda, özellikle coğrafi bölgelerde yaşayanlarda taş hastalıkları sık görülmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve güney bölgelerde yaşayan kişilerin sıvı tüketimine özen göstermeleri önemlidir" dedi.