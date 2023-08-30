Günde 1 bardak için böbrek taşına veda edin! İbrahim Saraçoğlu öneriyor...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:08

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:08

Böbrek ağrısı, bazen böbrek taşları, enfeksiyonlar veya diğer sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu tür ağrılar için bir sağlık profesyonelinin görüşünü almak önemlidir. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları, böbrek sağlığını desteklemeye ve böbrek ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Böbrek ağrısı ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğinden, özellikle şiddetli veya uzun süreli ağrı durumlarında bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmeniz önemlidir. Ancak hafif böbrek ağrılarına evde rahatlama sağlamak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

BÖBREK AĞRISI NASIL GEÇER?

Bol Su İçmek:Böbrek sağlığı için düzenli olarak su içmek önemlidir. Su, böbreklerin işleyişini destekler ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Sıcak Su Torbası: Böbrek ağrısını hafifletmek için sıcak su torbası veya sıcak su şişesi kullanabilirsiniz. Sıcaklık kasları gevşetir ve ağrıyı azaltabilir.

Dinlenmek: Böbrek ağrısı yaşadığınızda, vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Fazla hareket etmek veya ağır şeyler kaldırmak ağrıyı artırabilir.

Sıcak Duş Almak: Sıcak duş almak, vücudu rahatlatabilir ve böbrek ağrısını hafifletebilir.

Tuz Tüketimini Azaltmak: Aşırı tuz tüketimi, böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir. Tuz tüketimini azaltarak böbreklerinizi destekleyebilirsiniz.

Doğru Pozisyonda Oturmak veya Yatmak: Rahatsızlık hissettiğinizde doğru pozisyonda oturmak veya yatmak, ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

Böbrek Dostu Besinler Tüketmek: Böbrek sağlığını desteklemek için sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve düşük yağlı protein kaynakları gibi besinleri tüketmek önemlidir.

Unutmayın ki böbrek ağrısı ciddi olabilir ve uzun süre devam ediyorsa veya şiddetleniyorsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Kendi kendinize teşhis koymak yerine, bir uzmanın görüşünü almanız sağlığınız açısından daha güvenli olacaktır.

İşte böbrek ağrısına iyi gelen besinler:



Sebzeler ve Meyveler: Renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Bu besinler, böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Tam Tahıllar: Kepekli tahıllar, lif içeriğiyle sindirim sistemini destekler ve böbrek sağlığını olumlu etkileyebilir.

Düşük Yağlı Protein Kaynakları: Tavuk, hindi, balık, yumurta gibi düşük yağlı protein kaynakları tüketmek, böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Aşırı kırmızı et tüketiminden kaçınılmalıdır.

Sağlıklı Yağlar: Zeytinyağı, avokado ve balık gibi sağlıklı yağlar, iltihaplanmayı azaltabilir ve böbrek sağlığını destekleyebilir.

Süt Ürünleri: Düşük yağlı süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, kalsiyum ve protein açısından zengindir. Ancak aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Potasyum İçeren Besinler: Muz, kavun, patates gibi potasyum açısından zengin besinler, böbrek sağlığını destekler. Ancak aşırı potasyum tüketimine dikkat edilmelidir.

Baharatlar: Tarçın, zerdeçal ve zencefil gibi baharatlar, anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilir ve böbrek sağlığını destekleyebilir.

Limon Suyu: Limon suyu, idrarın içeriğindeki sitrat seviyesini artırabilir ve böylece taş oluşumunu azaltabilir. Günde birkaç dilim limonun suyunu sıkarak veya suya limon dilimi ekleyerek tüketebilirsiniz.

Zencefil: Zencefilin anti-inflamatuar özellikleri olabilir. Zencefil çayı hazırlayarak tüketebilir veya yemeklere ekleyebilirsiniz.

Karpuz: Karpuz, yüksek su içeriği ve doğal bir diüretik olarak böbrekleri temizlemeye yardımcı olabilir. Taze karpuz yemek veya suyunu içmek faydalı olabilir.

Maydanoz: Maydanozun idrar söktürücü etkisi vardır ve böbrek taşı ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Maydanoz suyu veya çayı hazırlayarak tüketebilirsiniz.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi, idrar pH seviyesini dengeleyebilir ve böbrek taşlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bardak suya birkaç damla elma sirkesi ekleyerek içebilirsiniz.

Ayı Üzümü Yaprağı Çayı: Ayı üzümü yaprağı, böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olabileceği düşünülen bir bitkidir. Ayı üzümü yaprağı çayı, sağlık mağazalarında bulunabilir.

Keten Tohumu: Keten tohumu, idrar yolunu rahatlatabilir ve böbrek taşı ağrısını hafifletebilir. Bir miktar keten tohumunu su veya smoothie içerisinde kullanabilirsiniz.

BÖBREK TAŞINI DÜŞÜREN ÇAY TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun böbrek taşını düşüren çay tarifi şöyle: İlk olarak 150 ml klorsuz suyu kaynatın. Kaynayan suyun içine 2-3 gram kurutulmuş avokado yaprağı ilave edin. Ardından 8 dakika boyun kaynatın ve demlemeye bırakın.