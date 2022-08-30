Uzmanı uyardı: Dolgu ve botoks uygulamalarında bu tuzağa düşmeyin
Birçok kişi bakımlı ve genç görünmek için farklı bakım ürünlerine ve medikal estetik işlemlere başvuruyor. Güzellik ve estetik kaygısı ile yaptırılan bu işlemlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, özellikle botoks ve dolgu yaptırırken lisanslı ürünler kullanıldığına ve işlemlerin doktorlar tarafından yapıldığına dikkat edilmesi konusunda önemle uyardı.
Güzellik ve bakım dendiğinde akla ilk olarak cilt ve cilde yapılan işlemler geliyor.
Moda trendlerinden en son güzellik bakımlarına kadar amaç iyi görünmek ve hissetmek. Alınan tedavilerin güvenilir olması gerektiği konusunda uyaran Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, uygulama yaptırmak isteyenlerin uygulama yapacak olan sağlık personelinin referanslarını kontrol etmesi gerektiği konusuna dikkat çekti.
PİYASADA LİSANSSIZ ÜRÜNLER MEVCUT
Günümüzde, özellikle botoks ve dolgu maddeleri insanların sıklıkla tercih ettiği, hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Kamuoyuna sık sık yansıyan yanlış yapılan güzellik ve estetik tedavilerin, yetkinliği olmayan kişi ve kurumlarca yapılması ile çok sayıda kişi dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşıyor ya da düzeltici tedaviye ihtiyaç duyuyor.
Piyasada lisanssız ürünler kullanan kişilerin olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özgünay, “Gün geçtikçe şişirilmiş tedavilerle ilgili şikâyetlerin arttığını ve çoğunluğun dudak dolgusu tedavileriyle ilgili olduğu haberlerini alıyoruz. Bu veriler bize tedavilerin hâlâ sağlık personeli olmayanlar tarafından yapıldığını göstermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
CİLT BAKIM RUTİNİ ÖNEMLİ
Bakım uygulamalarının en başında sağlıklı bir cilt için yapılan işlemler büyük önem taşıyor. Cilde iyi bakmak ve cilt bakımı rutini geliştirmek cildin iyi, daha uzun süre genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Vücudun en büyük organı olan cildin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Özgünay, “Çevresel tehlikelere karşı bir savunma olarak, hareket etmekten sıcaklığı düzenlemeye kadar cildin gerçekleştirmesi gereken birçok görevi vardır. Cildin gerçekleştirdiği tüm işlevler vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Cildinizin birincil görevi, mikroplar ve UV radyasyonları gibi çevresel tehlikelere karşı koruma sağlamaktır Cildin asit örtüsü, bakterilerin cilde saldırmasını ve enfeksiyonlara neden olmasını önlemede önemli rol oynar” diyerek ciltteki kiri, yağı ve makyajı temizleyicilerle temizlemenin ve nemlendirmenin unutulmaması gerektiğini önemle vurguladı.
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