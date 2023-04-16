Uzmanı uyardı: 'Gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladık'

Yayınlanma: 16.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 07:00

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, elektronik sigaranın vücutta zamanla baş ağrısı yaptığını ve kansere hızlı bir şekilde yol açtığını vurguladı.

Vertigo hastalığına da değinen Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, gençler üzerinde etkisinin gün geçtikçe daha çok arttığını da dile getirdi. Elektronik sigarada yoğun buhar sebebiyle nikotinin daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar" dedi.

"KANA KARIŞMASI DAHA HIZLI"

Konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Elektronik sigara, şu anda gençler arasında özellikle kullanılan bir sigara türü. Normal sigara haricinde sıvı olarak tüketilen nikotinin bir hazne içerisinde bulundurulması ve bunu soğuk buhar olarak insanların vücuduna alınması olayıdır. İnsanlar bu sayede daha az nikotin aldıklarını düşünüyorlar. Ama aslında tam tersinde bir olay var. Buhar halinde çok yoğun bir miktarda soludukları için kana karışması daha hızlı ve daha yoğun miktarda nikotin alıyorlar. Ve bu damar tıkanıklıklarına, akciğerdeki bu sülfakların bozulmasına sebep olmakta, aynı zamanda iç kulaktaki sıvı dengesini bozucu değişiklikler yapmakta, damarların tıkanmasına sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.

"SİGARA İÇMEYENLERDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Özellikle gençlerde ciddi anlamda baş dönmeleri görmeye başladığının altını çizen Sağun, "Yapılan çalışmalarda da yaşlılarda görünen bu vertigoların artık gençlerde de çok sık görülmesi ve bu sık görülenler arasında da elektronik sigara kullanımının fazla olduğu tespit edilmiştir. Fakat bu kokudan yanındaki şahıslarda rahatsız olmadığı için sigaranın, nikotinin zararlı etkilerini bulaştırmış oluyorlar. Elektronik sigara artık kapalı ortamlarda da içildiği için hastalıklar, rahatsızlıklar sigara içmeyenlerde de görülmeye başladı. Nikotin sıvı halde bulunduğu için ve soğuk buharlı akciğere alındığı için daha yoğun oranda nikotin alıyorsun. Gençlerde özellikle özenti olarak elektronik sigara kullanımına başlıyorlar" diye konuştu.