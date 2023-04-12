Bilim insanlarından kritik elektronik sigara uyarısı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:58

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:58

Sigara kullanımının her yıl dünya çapında milyonlarca yeni akciğer kanseri vakası ve ölüme yol açtığı bilinen bir gerçek. Uzmanlar, şimdilik hakkında klasik sigaralar kadar kapsamlı araştırmalar bulunmayan elektronik sigaralara ise tedbirli yaklaşıyor. Kimi uzmanlar "daha az zararlı" olduğunu söylerken kimileri de bunu saptamak için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

İngiliz hükümeti kısa bir süre önce, ulusal düzeyde yürütülen bir "sigarayı bırakma kampanyası" çerçevesinde, bir milyon İngiliz'e ücretsiz elektronik sigara hediye etti. İngiliz hükümeti, sigara içen her üç kişiden ikisinin eninde sonunda bu alışkanlığı nedeniyle öleceğini, dolayısıyla onları daha az ölümcül bir şeye yönlendirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

"HEPSİNDEN DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR"

Öte yandan uzmanlar, elektronik sigara içenlerin özellikle bir aromadan uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İngiltere'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, daha fazla "toksik mikropartikül" ürettikleri için naneli elektronik sigaraların akciğerlere diğer tüm aromalardan daha fazla zarar verdiğini saptadı.

Yapılan çalışmada, nane aromalı elektronik sigara içenlerin, ne kadar süre içtikleri, yaşları, cinsiyetleri ve ırkları önemli olmaksızın, "diğer sigara içicilerine kıyasla daha sığ nefesler aldıkları ve daha zayıf akciğer fonksiyonlarına sahip oldukları" tespit edildi.

"ELEKTRONİK SİGARA GÜVENLİ DEĞİL...."

LadBible'da yer alan habere göre, büyük sağlık risklerine rağmen nane aromalı elektronik sigaralar oldukça popüler ve tıp araştırmacıları pazara ayak uydurmakta zorlanıyor.

Farklı türde elektronik sigara aromalarının tehlikeleri üzerine yapılan çalışmaya önderlik eden Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Kambez Benam'a göre,

"Pek çok insan, özellikle de gençler, yanlış bir şekilde elektronik sigaranın güvenli olduğunu varsayıyor, ancak nikotinsiz elektronik sigara karışımları bile akciğerlere potansiyel olarak zarar verebilecek pek çok bileşen içeriyor. E-sigaraya geçmek, normal tütün ürünlerini bırakmaya çalışan biri için daha iyi ve daha güvenli bir alternatif olabilir. Ancak denemeden önce e-sigaraların riskleri ve faydaları hakkında tam bilgi sahibi olmak önemlidir..."

Habere göre, elektronik sigaranın ciğerleri etkilemediği doğru değil, yalnızca klasik sigaralardan farklı şekilde etkiliyor ve bazı insanların, çok fazla elektronik sigara tüketiminden dolayı önemli sağlık sorunları yaşadığı bilimsel raporlarla sabit.