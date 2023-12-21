Uzmanı uyardı: Kapalı ortam bulaş riskini arttırıyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 14:30

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:17

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, artan grip vakalarının kapalı ortamlarda daha hızlı bulaştığını belirtti. Soğuk havaların erken gelmesi ve Covid-19 varyantlarıyla ilişkilendirilen bu artışın dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Gökdemir, hastalar arasında artışın sayısal olarak gözlemlendiğini ve özellikle yaşlı hastaların daha sık etkilendiğini belirtti. Kronik rahatsızlıkları olan yaşlı ve çocuk hastalarda gripin ölümcül sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekti. Grip virüsünün önceden var olan kronik rahatsızlıklarla birleşerek ölüm riskini artırdığını ifade etti.

ANTİBİYOTİK GRİP İÇİN ETKİLİ DEĞİL

Korunma yöntemleri olarak cerrahi maske kullanımını, kapalı ortamlardan uzak durmayı ve ev ziyaretlerinde temas etmemeyi öneren Prof. Dr. Gökdemir, el yıkamanın da önemli bir korunma yöntemi olduğunu vurguladı.

Antibiyotik tedavisinin grip için etkili olmadığını belirterek, tedavide yaşlı hastalarda komorbidite durumunda hastanede tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, vitamin içerikli besinler, sebze, meyve, bol sıvı tüketmenin ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.