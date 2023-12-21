Diyetisyenler önerdi: Gripten korunmak için bu sebzeleri tüketin

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:32

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:32

Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarından korunmanın, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçtiğini belirten diyetisyenler, yeterli ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptılar. Grip salgınlarına karşı alınacak önlemler arasında beslenme alışkanlıklarını düzeltmenin de etkili bir yol olduğunu ifade ettiler.

Diyetisyenlerin önerileri şu şekilde:

Turunçgiller: Turunçgiller, C vitamini bakımından zengin olup bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveler grip döneminde sıkça tüketilebilir. Sebze ve meyveler: A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminler açısından zengin olan sebzeler ve meyveler savunma sistemini güçlendirebilir. Havuç, brokoli, kabak, lahana, portakal, elma gibi besinler önerilebilir. Mevsiminde tüketim: Besin değeri ve ekonomik olması açısından mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Taze sıkılmış meyve suları: C vitamini ihtiyacını karşılamak ve sıvı alımına katkı sağlamak amacıyla taze sıkılmış meyve suları içilebilir. Ancak, sıkıldıktan hemen sonra tüketilmelidir. Yağlı tohumlar: Fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar E vitamini içerir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Günde bir avuç tüketmek önerilir. Yumurta: Yumurta, protein kalitesi yüksek bir besindir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Günlük bir adet iyi pişmiş yumurta tüketimi önerilir. Balık: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Haftada 2-3 kez buğulama, ızgara veya fırında pişirilerek tüketilebilir. Dengeli beslenme: Besin çeşitliliğine dikkat edilmesi, doğru besin seçimleri yapılması ve yeterli beslenme konusunda sürekliliğin sağlanması enfeksiyon hastalıklarından korunmada etkili olabilir.

Diyetisyenler, bu önerilere ek olarak sebzelerin mümkünse kabuklu, vitamin ve minerallerin yoğun olarak bulunduğu kısımlarıyla tüketilmesi gerektiğini, sebzelerin mümkünse kısa süre ve diriliği korunacak şekilde pişirilmesi gerektiğini ve meyve suyunun bekletilmemesi, hemen tüketilmesi gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, genel olarak dört besin grubundan (süt, et, tahıl, sebze-meyve) her gün yeterli miktarda tüketilmesinin önemli olduğunu belirttiler.