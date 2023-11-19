TTB, HPV ve grip aşısına dikkat çekerek 2024 yılı sağlık bütçesini değerlendirdi: Öncelik koruyucu sağlık

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Açıklamayı okuyan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlık Bakanlığı’nın bütçe teklifi incelendiğinde, 2024 yılı bütçesinin yüzde 71’inin “tedavi edici sağlık” hizmetleri için ayrıldığı görülmektedir. Bilimsel bilgiler ışığında yapılacak planlamada önceliğin “koruyucu sağlık” hizmetlerine verilmesi ve hem toplumun sağlığının geliştirilmesi hem de korunmasının öncelikli olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Ökten, HPV aşısının ise hâlâ programa dahil edilmemiş olduğunu ve mevsimlik grip aşısının herkese önerilmesine karşın SGK’nin yalnızca 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olanların aşı giderlerini karşıladığını belirtti.

Ökten şunları söyledi: “Hekimler ve sağlık emekçileri de Türkiye’de emek gücünü satarak yaşamak zorunda olanların tümü gibi AKP hükümetleri döneminde daha da yoksullaşmış ve kıt kanaat geçinebilir hale getirilmiştir. Bütçe teklifinde hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde 150-200 oranında artış yapmaya olanak verecek düzenlemeler yapılmalıdır.”

Aylık gelirde performans ücret payının yüzde 10-15’i geçmemesi gerektiğine dikkat çeken Ökten, “Sağlık Bakanlığı bütçesinin hedefi şirketlere, yandaşlara kaynak aktarmak olmamalıdır. Bir bütün olarak toplum sağlığının korunduğu, geliştirildiği toplumsal yaşantıya ulaşmak olmalıdır” dedi.