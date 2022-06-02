Uzmanı uyardı: Miyomlar kısırlığa neden olabiliyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, miyom hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Miyomların kimlerde görüldüğü ve nasıl tedavi edildiği konusunda açıklamalarda bulunan Op. Dr. Suat Gencer, hastalığın erken tedavi edilmediğinde kısırlığa neden olabileceğini belirterek, “Miyom rahimdeki düz kas hücrelerinin anormal bir şekilde büyük bir kitle haline gelmesi olayıdır. Doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık dörtte birinde miyom görebiliriz. Özellikle 40 yaşın üzerindeki bayanların yarısında miyomla karşılaşırız. Hastalar en sık kanama şikayeti ile başvuruyorlar. Miyomların daha da büyümesinden kaynaklı ve organlara baskı yapmasıyla ilgili şikayetler de sık sık geliyor. Miyomların ağrı yapma olayı ortaya çıktığında dejenerasyon yani kendi içerisinde kanama olur. Bunu en çok gebelikte görürüz, ya da hızlı bir büyüme sürecinde ağrı yapabilir” dedi.

"MİYOMLARI ŞİKAYETLERE GÖRE TEDAVİ YAPMAK LAZIM"

Miyomların hastalarda erken tedavi edilmediğinde cerrahi yöntemlerin gerekebileceğini söyleyen Dr. Gencer, “Miyomlar kendisi kanser değildir ama çok düşük bir oranda kanserleşme ihtimali olabilir, o da tabi bin de bir oranında. Daha çok kanama, kireçlenme ve büyüme şikayetleri daha fazla olur. Miyomları şikayetlere göre tedavi yapmak lazım. Kanama sorununu ilaçlarla kontrol altına alarak tedavi planlamak gerekiyor. Bunda başarılı olamazsak cerrahi seçenekler gündeme gelebilir. Bazen miyomlar hastanın kan değerlerini çok düşük hale getirebilir.

- Cerrahi olaraktan hastanın bulunduğu yaş itibariyle sadece miyomun çıkartılması bir seçenek olabilir. Eğer doğurganlık çağını tamamlanmış ve 40 yaşın üzerinde rahimde çok sayıda miyom olan kişilerin komple rahmi çıkarılması da bir seçenek olabilir. Tabi hastanın durumu gebelik isteyip veya talep etmemesi konusunda ortak karar vermemiz gerekiyor. Bazı miyomlar bulunduğu yer itibariyle kısırlığa da sebep olabilir. Miyomlar gebeliği de önleyebilir. Özellikle bu tüplerin rahimde açıldığı yerdeki oluşturabileceği baskı geçişe engel olabilir. Miyomların rahim içerisinde gebeliğin gelişmesine engel olup erken düşüklüğe sebep olabilir. Tıbbı tedavinin cevap verip vermediğini biz 1 aylık süreçte görebiliriz. Cerrahi olarak operasyon gerektiğinde hasta bir gün sonra normal günlük aktivitesine dönebilir” dedi.