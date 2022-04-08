Turizmci Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatında öldü

Antalya'da bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
08 Nisan 2022 Cuma, 12:58
Turizmci Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatında öldü
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Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan Angı, operasyon sırasında aniden fenalaştı.

Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gülşah Gizem Angı, burada kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.


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