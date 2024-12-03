Kahve parkinson ve kanser riskini azaltabilir: Araştırmanın çarpıcı bulguları

Yeni araştırmalar, günde 2-3 fincan kahve tüketmenin ömrü uzatabileceğini ve yaşa bağlı hastalıkları önleyebileceğini gösteriyor. Kahve, Parkinson, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık risklerini azaltırken, ortalama 1,8 yıl ek ömür sağlıyor.

Kahve parkinson ve kanser riskini azaltabilir: Araştırmanın çarpıcı bulguları
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:07

Yeni bir araştırma, günlük bir fincan kahvenin vücudu yaşa bağlı hastalıklardan koruyabileceğini ve yaşam süresini uzatabileceğini gösterdi.

Araştırmaya göre, günde 2-3 fincan kahve tüketimi tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 17 oranında bir azalma sağlıyor. Bu, ortalama fazladan 1,8 yıllık bir ömre karşılık geliyor.

Son yapılan çalışma, kahvenin hayata yıllar eklemenin ötesinde, bilişsel işlevleri koruduğu ve yaşa bağlı hastalıklara karşı koruduğunu gösterdi.

Yeni araştırmanın yazarları Catia R. Lopes ve Rodrigo A. Cunha, “Kahve tüketimi, zararlı bir alışkanlıktan insan sağlığını gerçekten koruyan güvenli bir yaşam tarzına evrilerek derin bir değişime uğradı” açıklamasında bulundu.

Büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalar, orta düzeyde kahve tüketimi ile Parkinson, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalık risklerinin azalması arasındaki korelasyonları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, son verilerin kahve tüketiminin sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olduğuna dair güçlü kanıtlar sağladığını söylüyor.


Etiketler: #Araştırma #kahve #parkinson #diyabet

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