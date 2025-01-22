Alzheimer ve Parkinson hastalığında 50 yıldır kullanılan bir ilaçtı: Nasıl tedavi ettiği ilk defa ortaya kondu

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:36

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:36

Prof. Dr. Şahin, Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların temel nedenlerini ve yeni bir tedavi yöntemini açıkladı. 2050 yılında Alzheimer’ın, dünya genelinde en büyük sağlık sorunlarından biri haline geleceğini vurgulayan Şahin, bu hastalığın yalnızca Amerika’da 20 trilyon dolarlık hasta bakım maliyetine yol açmasının öngörüldüğünü ifade etti.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCUNDA YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif hastalıkların hücrelerde proteinin yanlış katlanması ve birikmesi sonucu oluştuğunu belirten Şahin, 10 yıllık çalışmalarının ardından bu hastalıkların tedavisine yönelik etkili bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Şahin, bu yöntemin, 50 yıldır kullanılan bir ilacın yeni keşfedilen etki mekanizmasına dayandığını açıkladı.

“Bu ilaçla ilgili dünya genelinde 200 binden fazla yayın olmasına rağmen, nasıl etki ettiği bilinmiyordu. Biz bu etki mekanizmasını ortaya çıkardık. Bu keşif, Parkinson başta olmak üzere birçok hastalığın tedavi sürecini değiştirecek. Tedaviye başlangıç, tedavi şeması ve etkinliği çok daha başarılı hale gelecek,” dedi.

MENTAL HASTALIKLARDA DA UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Prof. Dr. Şahin, buluşlarının sadece nörodejeneratif hastalıklarla sınırlı kalmadığını, depresyon, şizofreni ve diğer mental hastalıkların tedavisinde de etkili olabileceğini vurguladı. “Major depresyon ve şizofreni gibi daha önce araştırılmamış alanlarda da bu mekanizmanın çok etkin şekilde tedavi sağlayacağını düşünüyoruz. Bu mekanizma kullanılarak klinik deneylere başlanması ve sonuçların test edilmesi planlanıyor,” dedi.

TÜM VÜCUT SAĞLIĞINA ETKİ EDECEK

Şahin, Alzheimer ve Parkinson’un yanı sıra, kanser ve diyabet gibi hastalıkların da temelinde proteinin bozulmasının yattığını belirterek şunları söyledi:



“Proteinlerin doğru şekilde çalışabilmesi için bozulmamış olmaları gerekiyor. Bozulduklarında, bunların hücreden temizlenmesi gerekiyor. Geliştirdiğimiz yöntemle bu süreci kolaylaştırdık. Yıllardır kullanılan bir ilacın, bu sistemi etkin bir şekilde çalıştırdığını gördük. Böylece sadece nörodejeneratif hastalıklar değil, birçok dokunun hastalığı da önlenebilecek.”

Prof. Dr. Şahin’in çalışması, bilim dünyasının en saygın dergilerinden biri olan Nature grubuna bağlı "Scientific Reports" dergisinde yayınlandı. Bu önemli keşfin, dünya çapında birçok hastalığın tedavisinde yeni bir çığır açması bekleniyor.