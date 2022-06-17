Uzmanı uyardı: 'Stres anne karnındaki bebekte bile depresyona neden olabilir'

17 Haziran 2022 Cuma, 13:08

Uzman Klinik Psikolog Aslıhan Er, depresyonun anne karnındaki bebeklerde de görülebileceğini belirterek, anne karnındaki depresyonun başlıca nedenini anne adaylarındaki strese bağladı.

Er, konuyla ilgili açıklamasında, “Hamile bir anne fetüs halinde olan bebeği bulunduğunda yaşadığı sıkıntıları ve stresi bebeğe aktarıyor. Bebeğe aktardığı zaman bebek stresli şekilde yetişmeye başlıyor ve evreleri stresleri şekilde geçmeye başlıyor” dedi.

"ANNE SIKINTILARINI BEBEĞE AKTARIYOR"

Aslıhan Er, çocuklardaki depresyonun anne karnında başladığına dikkat çekerek, “Çocuklardaki depresyonun kökenine baktığımızda bebeklik evresinde hatta anne karnında bebek fetüs evresindeyken annenin yaşadığı duygusal sıkıntılar, yoksulluklar veya herhangi bir stres anksiyete ile birlikte çocuğa aktarımını görüyoruz.

- Bu nasıl oluyor dersek bizler normal yetişkin bireyler bir sıkıntı yaşadığımızda aldığımız stresi somatik halini bedenimize aktarıyoruz. Baş ağrısı, baş dönmesi, ensede uyuşukluk, el de titreme, kalp çarpıntısı gibi şeyler vücudumuza aktarılıyor. Hamile bir anne fetüs halinde olan bebeği bulunduğunda yaşadığı sıkıntıları stresi bebeğe aktarılıyor. Bebeğe aktardığı zaman bebek stresli şekilde yetişmeye başlıyor ve evreleri stresleri şekilde geçmeye başlıyor.

- Halk arasında ‘bebek depresyonlu doğar mı’ diye söylemler olur ve kesinlikle bebek depresyonlu doğabilir. Bunu da nasıl anlarız anne karnından itibaren bebek zaten stresle büyüdüğü ve her şeyi hissettiği için doğum anında depresyonlu doğum gerçekleşebiliyor” şeklinde konuştu.

"HUYSUZLUK DEPRESYON BELİRTİSİ OLABİLİR"

Er, doğumun ardından geçen 40 günlük zaman dilimi içerisinde bebeklerdeki gaz sancısı ve ağlama krizlerinin depresyon kaynaklı olabileceğini ifade ederek, “Hamilelik sürecinde anne kendini rahatlatıp da stresten uzaklaşmazsa çocuk bunu kronik hale getirebiliyor. Bebeklik evresinden ben merkezli evresine, 0-5 yaş evresine kadar bunu ilerletebiliyor. Bizim burada yapacağımız şey ilk başta aşamadığımız sıkıntılarımız varsa kesinlikle psikoterapi olabilir ya da herhangi bir süreçte aile danışmalığı olabilir.

- Destek alınmasını öneriyorum. Bununla birlikte doğum yaptıktan sonra lohusalık depresyonu yaşama ihtimali doğum öncesi stresle beraber çok yükseliyor. Bunun için iyi bir desteğin alınmasını öneriyorum. Eğer anneler sağlıklı olursa çocukları o kadar sağlıklı olur. Yani anne sağlıklıysa bebek annenin memesinden emdiği sütü sağlık şekilde alacaktır” şeklinde konuştu.



