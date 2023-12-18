Uzmanı uyarıyor: Diyabet bunama riski oluşturabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, diyabetin nörolojik hastalıklarla yakın ilişkisi olduğunu ve aynı zamanda bunama (demans) hastalığına yakalanma riskine yol açabildiğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:29
Uzmanı uyarıyor: Diyabet bunama riski oluşturabilir
Abone Ol google-news

Nöroloji Uzm. Dr. Adem Akkurt, diyabetin dünya genelinde sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu ve nörolojik sorunlara sebep olabileceğini belirtti. Diyabet hastalarının düzenli kan şekeri kontrollerinin önemine vurgu yapan Dr. Akkurt, özellikle damarsal bunama hastalığına dikkat çekti. Damarsal tıkanıklıkların beyinde küçük kılcal damarları etkilediğini ve bu durumun Alzheimer hastalığına benzer belirtilere yol açabileceğini ifade etti.

Uzman, tansiyon yüksekliği ve diyabetin damarsal tıkanıklığa neden olan risk faktörleri arasında öne çıktığını söyledi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda diyabetin Alzheimer hastalığı açısından da bir risk faktörü olduğunun görüldüğünü belirtti. Dr. Akkurt, düzenli kan şekeri kontrolünün Alzheimer hastalığının seyrini olumlu yönde etkileyebileceğini ve bunama riskini azaltabileceğini vurgulayarak, hastaların bu konuda önlem almalarını önerdi.


nöroloji diyabet demans

İlgili Haberler

Sessiz pandemi: Diyabet

Sessiz pandemi: Diyabet
Diyabet hakkında önemli ayrıntılar

Diyabet hakkında önemli ayrıntılar
Uzmanından 'diyabet' açıklaması: 'Covid-19'dan bile...'

Uzmanından 'diyabet' açıklaması: 'Covid-19'dan bile...'

En Çok Okunan Haberler