Uzmanından 'bel ağrısı' uyarısı

08 Kasım 2022 Salı, 07:00

Bel ağrısının en sık görülen ağrıların başında yer almakla birlikte bazı ağrıların belden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyleyen, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Sanem Aslıhan Aykan, özellikle Covid döneminde uzun süre hareketsiz kalma gibi nedenlerden dolayı priformis kasında kasılmalara bağlı olarak bu sendromda artış gözlendiğini belirtti. Bunun yanında özellikle koşucularda, bisiklet kullananlarda ve masa başı çalışanlarda priformis sendromunu daha sık ortaya çıktığına işaret etti.

Kalça hareketini sağlayabilmek için destek olan kaslardan biri olan priformis kası altında bulunan siyatik sinirine bası yapmasıyla ağrı ve uyuşukluk gibi sorunlara neden olduğu belirtildi. Üstelik bel ve bacağa yayılan ağrı ve uyuşukluk hissi nedeniyle bu ağrıyı çoğunlukla bel fıtığıyla karıştırıldığına işaret eden Dr. Öğr. Ü. Aykan, bu durumun hastanın yaşam kalitesini de ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan bu ağrı ve uyuşukluk tablosunun priformis sendromu olarak tanımlandığını anlatan Fizik Tedavi ve Rehabiliasyon uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sanem Aslıhan Aykan, bel ve kalça bölgesinden başlayan ağrının yürürken veya bacak bacak üstüne atma hareketinde arttığını anlattı.

SORUN ZAMANLA KRONİK HALE GELEBİLİR

Akut olarak priformis kasın kasılmasıyla başlayan sorunlarda hareketsizlik germe egzersizlerinin yapılmaması zamanla kronikleşip, yatarken dahi ağrı ve uyuşukluğa yol açabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Ü. Aykan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bel, kalça ve bacak bölgesinde ağrı ve uyuşukluk şikayeti olan hastalar mutlaka uzmana başvurmalarında yarar var. Bu şekilde şikayetleri olan hastalar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanına muayene olduklarında doğru tanı ve tedaviye ulaşabilir. Hasta şikayet süresi ve muayenesine göre ilaç tedavisi, fizik tedavi veya ultrason altında enjeksiyon ile şikayetlerden kurtulma olasılığı var.”

EGZERSİZE UYUM ÖNEMLİ

Uzman tarafından priformis sendromu tanısı konulmuş kişilerin eşlik eden başka bel ve kalça sorunu yoksa priformis ve hamstring grubu germe egzersizlerinden fayda gördüğünü belirten Dr. Öğr. Ü, Aykan, tedavi yaklaşımı konusunda şu bilgileri verdi:

“Masaj rulosu ile yapılan priformis germe egzersizleri semptomları hafifletmek mümkün olabiliyor. Egzersiz ile yeterince cevap alınamazsa uzman ellerde ultrason eşliğinde priformis kasına nokta atış ile semptomları ortadan kaldırabiliyor. Yapılan enjeksiyon sonrası fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanın verdiği egzersiz programına uymaya da devam edilmesi hastalığın tedavisi açısından büyük bir önem taşıyor.”

UZUN SÜRE OTURMAYIN

Priformis sendromunda tedavi sırasında ve sonrasında da hastanın bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Öğr. Ü. Sanem Aslıhan Aykan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bacak bacak üstüne atmak ağrı ve uyuşmaya neden olabileceği için kaçınmaları gerekir. Uzun süre oturmak yerine saat başı germe egzersizleri ve harekât bu tür semptomların oluşmasını engelleyebilmekte. Bunun yanında spor faaliyetleri yaptıktan sonra germe egzersizleri yapılması da ihmal edilmemeli.”