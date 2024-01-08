Uzmanından öneriler: Cilt sağlığının sırrı bu besinlerde gizli

Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 08.01.2024 - 16:07

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, cildin parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü kaybetmesinin yorgunluk ve sağlıksız beslenme işaretleri olabileceğini söylüyor. Erden, C, E, A, K ve B kompleks vitaminleri ile minerallerin cilt sağlığına faydalarına değinerek, bu vitamin ve minerallerin cilt üzerindeki olumlu etkilerini anlatıyor. Özellikle C vitamini ve E vitamini ile minerallerin antioksidan özellikleri sayesinde cilt hücrelerindeki DNA hasarını azalttığını ve cilt bariyerini güçlendirdiğini belirtiyor.

Beslenmede C vitamini içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erden, turunçgiller, brokoli, karnabahar gibi besinlerin C vitamini kaynakları olduğunu söylüyor. A vitamini içeren besinlerin de nemlendirici etkisiyle doku onarımına destek olduğunu ve çizgi-kırışıklıkları azalttığını ifade ediyor. Ayrıca, B kompleks vitaminlerinden biotinin deri, tırnak ve saç hücrelerinde bulunan önemli bir besin öğesi olduğunu belirtiyor.

Güneşin zararlı etkilerine karşı selenyumun koruyucu olduğunu ifade eden Erden, selenyumun tam tahıllı gruplar, deniz ürünleri, sarımsak ve yumurtada bulunduğunu söylüyor. Ayrıca, çinko ve bakırın cilt esnekliğini artırdığını belirten Erden, bu mineralleri içeren besinleri öneriyor. Ancak, cilt sağlığına olumsuz etki eden gıdalardan da kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.

Erden, su tüketiminin yaşla birlikte azaldığını ve bu durumun cildin kurumasına neden olduğunu belirterek, günlük su tüketimine özen gösterilmesini öneriyor. Omega-3 yağ asitlerinden zengin balıkların cilt sağlığı için önemli olduğunu vurguluyor ve haftada en az 2 kez balık tüketilmesini ya da Omega-3 takviyesi kullanılmasını öneriyor. Son olarak, güneş ışığına maruz kalınmaması ve zorunlu hallerde yüksek koruyucu faktörlü güneş kremi kullanılması gerektiğini belirtiyor.