Uzmanından sağlıklı zayıflamanın püf noktaları

Obezite ve aşırı zayıflığa bağlı hastalıkların artmasıyla birlikte sağlıklı kilo verme yöntemleri daha fazla önem kazandı. Uzmanlar, ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanı eşliğinde planlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

SIK ÖĞÜN, DENGELİ BESLENME

Diyet Uzmanı Dyt. Veysel Ciğerli, midenin ne yenilirse yenilsin yaklaşık 4 saat içinde boşaldığını belirterek, “Bir sonraki öğünde fazla yememek için 2-2,5 saatte bir beslenmek gerekir. Kan şekerini dengelemek için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye dikkat edilmelidir" dedi.

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Kahvaltının sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olduğunu belirten Dyt. Ciğerli, “Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapıldığında hızlanır. Kahvaltı edilmezse diğer öğünde daha fazla yemek kaçınılmaz olur. Erken saatte yapılan dengeli kahvaltı kilo vermeyi kolaylaştırır” diye konuştu.

EKMEKSİZ DİYET SAĞLIKLI DEĞİL

Zayıflamak isteyenlerin tabak ve kase boyutlarını küçültmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Ciğerli, “Tam tahıllı ekmek, lif içeriğiyle tok kalmayı sağlar. Ekmeksiz diyet önerileri sağlıksızdır. Ekmek B grubu vitaminlerinin temel kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

LİFLİ BESİNLER TOK TUTAR

Lifli gıdaların tok kalmayı sağladığını söyleyen Dyt. Ciğerli, şu besinleri önerdi: “Buğday kepeği, arpa unu, yulaf, kuru erik, armut, elma, muz, fasulye, nohut, mercimek, brokoli, karnabahar, havuç, soğan, domates, salatalık, biber.”

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

Paketli ve katkı maddesi içeren hazır gıdalardan kaçınılması gerektiğini belirten Dyt. Ciğerli, “Salça, turşu, tarhana gibi besinleri evde yapmak, katkı maddelerinden korunmak açısından önemlidir” dedi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Tatlı krizleri için kuru meyve öneren Dyt. Ciğerli, “Günde en az 2-2,5 litre su içilmeli. Su, metabolizmayı hızlandırır ve toksinlerin atımına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

HAREKET VE UYKU DA ÖNEMLİ

Dyt. Ciğerli, günlük fiziksel aktivitenin artırılmasının kilo verme sürecine olumlu katkı sağladığını, düzenli uykunun ise hem zihinsel gelişimi hem de metabolizma hızını desteklediğini vurguladı.