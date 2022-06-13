Uzmanından sıcak havalarda 'beslenme' uyarısı
Sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinmek vücudumuz için çok önemli. Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, mevsim farklılıklarının beslenmeyi etkilediğine vurgu yaparak yaz mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiğini aktardı.
Artan hava sıcaklıkları, düzensiz ve sağlıksız beslenme birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, “Sıcaklıkların artmaya başladığı bu günlerde bazı alışkanlıklarımızı geride bırakmamız gerekiyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminler bu aylarda değişiklik gösterebilir. Bu dönemde özellikle vitamin değeri yüksek olan balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata çeşitleri tüketmemiz sağlığımız için en doğru seçimdir. Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi de unutulmamalıdır. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmeli” şeklinde konuştu.
BAĞIŞIKLIĞI KORUYAN GIDALAR
Yaz aylarında günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermek gerektiğini belirten Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, “Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşilbiber, çilek, limon, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini; domates, brokoli, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan “Beta Karoten” içerir. Bu nedenle bu sebze ve meyveleri mutfağımızdan eksik etmemeliyiz. Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önemli bir deva olarak kullanılır. Yaz aylarında sarımsak da en başta tüketilmesi gereken besinler arasındadır” dedi.
SICAK HAVALARDA SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!
Hale Cemile Üyüt, “Vücudumuzdan sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Yani sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı kaybına sebeptir, terlediğinizi görmeniz şart değildir. Vücudumuzun günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2,5 litredir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli su için. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, maden suyu en doğru seçimlerdir. Yeterli su alıp almadığınızı idrar renginizi kontrol ederek anlayabilirsiniz. Eğer ki idrarınız renksize yakın ise sıvı alımı yeterlidir, koyu sarı ise yetersizdir” diye konuştu.
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