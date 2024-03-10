Uzmanından uyarı: 'Glokom gözün sinsi hastalığı'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 14:37

Güncelleme: 10.03.2024 - 14:37

Göz hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılan lazerlerin çeşitleri ve uygulama alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, gözdeki çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde sıkça başvurulan lazer yöntemlerini açıkladı.

Prof. Dr. Göktaş, göz hastalıklarında sıkça kullanılan lazer çeşitlerini şu şekilde sıraladı:

Göz Çizdirme İşlemleri, Femto Lazer, Argon Lazer Fotokoagülasyon, Yag Lazerler, Glokom Tedavisi ve Cilt Hastalıkları ile Kapak Rahatsızlıkları için Lazerler.

Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan lazerlerin çeşitliliği ve her birinin belirli bir tedavi amacı için kullanıldığına dikkat çekildi. Prof. Dr. Altan Göktaş, lazerlerin göz hastalıklarının tedavisinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, bu teknolojinin hastaların sağlık durumunu iyileştirmede önemli bir araç olduğunu belirtti.