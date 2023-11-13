Uzmanından uyuz uyarısı: Bu belirtilere dikkat!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:43

Son dönemlerde hızla artış gösteren ve gündeme gelen uyuz vakaları hakkında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neşe Göçer Gürok, bilgi verdi.

Uyuz vakasında artışların yeni bir artış olmadığını belirten Uzm. Dr. Neşe Göçer Gürok, “Biz bunu 2018 yılından itibaren fark ediyorduk. 2018 yılından sonra vaka artışında ciddi bir artış vardı. Bu 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da devam etti. Bu yılda etkisini sürdürüyor. Artış olarak önceki yıllara göre benzer bir artış olarak görülse de kamuoyunun da gündeme getirmesiyle daha fazla bir farkındalık oluştu. Uyuz dediğimiz hastalık, sarcoptes scabiei parazitin yaptığı bir deri hastalığıdır. Sarcoptes scabiei var hominis dediğimiz bir türü insanda yapıyor. Bulaştıktan sonra deride tüneller açarak ilerliyor. Bu tünellerde deriden ve deri atıklarından beslenerek tünelini devam ettiriyor ve kendisine bir yaşam alanı oluşturuyor. Yaşamına yumurtalarını bırakarak da devam ediyor. Tünel kazma esnasında deride, bazı kaşıntı yolaklarını uyararak kaşıntıya sebep oluyor" diye konuştu.

UYUZUN BELİRTİLERİ

En çok gece kaşıntılarına sebep olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gürok, "Neden gece kaşıntısına sebep oluyor? Çünkü vücut gece belli bir ısıya ulaştığında özellikle hasta yatarken kaşıntıdan dolayı uyumakta zorlanıyor ya da uykusundan uyandırıyor. Onun dışında özellikle el ve ayak bileklerinde, parmak aralarında, koltuk altlarında, kasıklarda ve özellikle erkeklerde genital bölgede kadınlarda ise meme başı etrafında kaşıntılar ve uyuza dair belirtiler görebiliyoruz. Bu belirtiler, sillion dediğimiz parazite dair tüneller, kabarıklıklar ve kişinin derisini kaşımasıyla birlikte tırnak izleri olabiliyor” şeklinde konuştu.

"UYUZ HAYVANLARDAN BULAŞMIYOR"

Uyuz hastalığının kişinin yaşam kalitesini çok etkileyen bir durum olduğunun da altını çizen Uzman Gürok, “İnsanın günlük hayatına devam etmesini engelliyor. Bu zaten normalde de kişiyi rahatsız eden bir durum. Ayrıca tedavi edilmezse sekonder enfeksiyonlara neden olabiliyor. Hatta bazı ilerleyen durumlarda bakteriyel enfeksiyonlar sonrasında ciddi bir böbrek iltihaplanmalarına neden olabiliyor. Uyuz hastalığı bazı sistemik komplikasyonlara yol açabiliyor. Biz sadece bir deri hastalığı diyoruz ama tedavi edilmezse derinin dışında farklı organlarda etkilere sebep olabiliyor. Uyuz vakasının en ciddi belirtisi gece kaşıntısıdır. Uyuz hayvanlardan bulaşmıyor. Bizim uyuz yapan dediğimiz parazit, sarcoptes scabiei var hominis insanlarda yapan, sarcoptes var canis kedi ve köpeklerde, bovis, sığırlarda yapıyor. Bir türün hastalığı diğer türe bulaşmıyor. Bir insan uyuz kapmışsa bu başka bir insandan bulaşmıştır. Kediden, köpekten veya başka bir canlıdan bulaşmamıştır. Çünkü bizde uyuz yapan sarcoptes scabiei var hominis dediğimiz insana özgü ve zorunlu bir insan parazitidir. Başka canlılardan bulaşmaz. Uyuz vakası, yakın temasla bulaşır. Beraber uyumak, beraber vakit geçirmek, yan yana durmak uyuza neden olabilir fakat bunun için ortalama olarak 15 dakika birlikte olmak gerekiyor. O yüzden bir kişinin yanına kısa bir süre oturduktan sonra uyuz olma ihtimali yok” cümlelerini kullandı.