Uzmanlar uyardı: Gece kaşıntıları uyuz belirtisi olabilir!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:07

Uyuz vakalarının hem dünyada hem de Türkiye’de artış gösterdiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, hastalığın Türkiye’de son 2 yılda eski yıllara oranla artış yaşadığına dikkat çekti.

Tedavi edilmediğinde hastalığın aylarca sürebildiği uyarısında bulunan Dr. Demir, "Uyuz hastalığı, yaygın olarak görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Gözle görülemeyen ancak mikroskopla seçilebilen uyuz böcekleri insan derisini istila ederek hastalığa yol açar. Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan ve uzun süreli yakın temas ile bulaşır. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla bulaşabilir. Kişisel eşyaların ortak kullanımı uyuzun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır. Uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlaması 2-6 hafta kadar sürebilir. Hastalık belirtilerinin başlamadığı bu dönemlerde bile kişi uyuzu başkalarına bulaştırabilir" dedi.

"HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN HİJYEN ÖNEMLİ"

Hastalığın belirtilerinden de bahsederek, "Uyuzun en önemli belirtisi şiddetli gece kaşıntısıdır. Kaşıntı, kişinin yatağa girip ısınması ile artar ve kişiyi uykudan uyandırabilecek şiddette iken gündüzleri daha hafiftir. Kaşıntı genellikle el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, bilekler, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda görülmekle birlikte tüm vücutta görülebilmektedir. Kişilerde özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı ve deride görülen içi su dolu keseciklerin görülmesi uyuz şüphesini arttırır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bir an önce doktora başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YATAK TAKIMLARI BİRKAÇ GÜN HAVALANDIRILMALIDIR"

Hastalığın önlenmesi ve kontrolü için uyuz olan kişi ile birlikte yaşayan kişilerin de aynı zamanda tedaviye alınmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Dr. Demir, "Özellikle aile bireylerinin kaşıntısının olup olmamasına bakılmaksızın mutlaka birlikte tedavi olması gerekir. Aynı anda tedavi uygulanmadığı takdirde hastalık kişiden kişiye bulaşmaya devam edecektir. Uyuz hastası ve evde beraber yaşadığı kişiler tarafından kullanılan giysiler, çarşaflar ve havlular en az 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yatak takımları birkaç gün havalandırılmalıdır. Yıkanamayacak eşyaların ağzı bağlı olan bir poşet içerisinde ortalama üç gün saklanması gerekir" dedi.