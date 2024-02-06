Uzmanlar açıkladı: Ölüm riskini azaltıyor
İnsan sağlığına dair her geçen gün yeni bilgiler paylaşan uzmanlar bu kez de ölüm riskini azaltan durumu açıkladı. Bu durum düzenli olarak yapılırsa ölüm riskini azaltıyor...
Sleep dergisinde yayımlanan araştırmada, uzmanlar ölüm riskini azaltan etkenleri açıkladı. Yapılan araştırma uyku düzeninin, uyku süresinden daha önemli olduğunu ortaya koydu.
DÜZENLİ UYKU ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR
Sleep dergisinde yayımlanan araştırmada, yeterli sürede uyumamanın kalp, böbrek, hipertansiyon ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtilirken düzenli uyku rutinine sahip olmamanın daha ciddi problemler yaratabileceğine dikkat çekildi. Araştırma kapsamında incelenen kişilerin, yatağa hangi saatlerde gittiği ve ne kadar süre uyuduğu incelendi. Düzenli uyku periyoduna sahip olan, bir başka deyişle aynı saatte uyuyup aynı saatte kalkan kişilerin ölümcül hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu tespit edildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık'taki 61 bin kişinin verileri incelendi. Yüzde 97'si beyazlardan oluşan katılımcıların yaş ortalamasının 63 olduğu belirtildi.
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