Uzmanlar alternatif tıp adı altında safsatayla para kazanıldığını öne sürdü: 'Büyücülük gibi bir şey'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 06:38

Doktor olmayan kişiler tarafından özellikle sosyal medyada yapılan tanıtımlarla hastalara uygulanan ilaçsız tedavilerden söz ederek para kazanan kişi ve kurumlar halk sağlığını tehlikeye atıyor.

Bu tarz tedavi yöntemlerini uygulayan kurumlardan biri de Zengin Grup Nefes ve Aktif Yaşam Kulübü. Söz konusu kulüp hastalarına Radyestezik Duygu Temizliği (RDT), Aile Dizimi ve Nefes-Meditasyon tedavileri uyguluyor. RDT olarak adlandırılan “Radyestezik Duygu Temizliği” tedavisinde hastaların bilinaçtının temizlendiğini ve travmaların yarattığı kusurlu kodların bir anda yok edildiği iddia ediliyor. Kurumun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, RDT uzmanlarınca verilen RDT seanslarında hasta olan kişi uzmana yaşadığı sorunu anlatıyor ve 1.5 saat süren seans sonrası hastalığından kurtuluyor. RDT Uzmanları Derneği’nin resmi sayfasındaki verilere göre 29 tane RDT uzmanı bulunuyor.

Kısa sürede insanların ciddi hastalıklarından kurtulduğu iddia edilen seanslarda ise ne tür tedavi yöntemi uygulandığı hakkında detaylı bilgi verilmiyor. Bir buçuk saat süren online veya yüz yüze seansların ücretleri ise 570 TL. Bir yurttaşın iddialarına göre ise söz konusu RDT seanslarında dualar ve sureler okunarak hastalar tedavi ediliyor.

"BİLİMDIŞI YÖNTEMLER"

RDT tedavi yönteminin tıptaki karşılığını uzmanlara sorduk. Psikiyatrist Prof. Dr. Nursu Çakın Memik ise RDT tedavisinin bilimdışı olduğunu vurguladı. Memik, “Hiçbir bilimsel zemine oturmayan bir tedavi yöntemi. Travmaların ardından meydana gelen sorunları birkaç seansla, duygu temizliği ile tedavi etmek mümkün değil. Ayrıca bir şeyin tedavide etkili olduğunu söyleyebilmek için bilimsel bir dayanağının olması, binlerce kişi üzerinde uygulanması ve kanıtlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Memik RDT tedavisinin uzmanlarca uygulanan psikoterapi ile alakasının olmadığını belirterek, “Psikoterapi bilimsel bir tedavi yöntemidir ama bu tarz birkaç saat içinde insanları tedavi eden yöntemler bilimdışı. Her tedavi yöntemi de her hastaya uygun değildir ve uzun bir süre gerektirir.

"BUNUN ADI ALENEN KANDIRMAK"

Halk Sağlığı Uzmanı Gül Ergör, nedeni belli olan hastalıkların bu tarz tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyeceğini vurguladı. Ergör, “Biyoloijik temelleri olan, ispatlanmış hastalıkları bilinçaltı temizliği ile önlemek mümkün değil. Gözle görülen, tespit edilmiş bir hastalığı nasıl ortadan kaldırabilirler. Büyücülük gibi birşey. Böyle bir konuda yeterli bilgisi olmayan insanları alenen kandırmak, aklını bulandırmaktır. Ne yazık ki alternatif tıbba meraklı bir popülasyon var. Bu kişiler de bunu sömürüyorlar” diye konuştu. Ergör söz konusu tedavi yönteminin koronavirüse de etkili olmasına ilişkin ise “Enfeksiyon hastalıklarının etkeni bellidir. Üzüntü, keder gibi şeylerle açıklanamaz” ifadelerini kullandı.