TÜRGEV'den alternatif tıp

Yayınlanma: 07.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 07.01.2023 - 02:00

Alternatif tıp ve din adı altında tedavi yöntemleri sunarak yurttaşı etkileyen kesimlerin varlığı kaygı verici boyutta. Geçen günlerde Hava Çetin Atalay isimli kadın 7-8 yaşlarındaki oğlu M.A’ya “Nebevi tıbbı” diye adlandırılan peygamber tıbbını uyguladığını söyleyerek 36 saat aç bıraktığını, oruç tutturduğunu ve vücudunun çeşitli bölgelerine sülük yapıştırdığını sosyal medyada paylaşmıştı. Tepkilere yol açan bu konuyu Cumhuriyet gündeme getirmişti. Atalay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda modern tıbba karşıtlığıyla bilinen Dr. Aidin Salih’in öğretilerini ve kitaplarında yazanları uyguladığını söyledi.

Aidin Salih isimli kişinin, birçok alternatif tıpçı yetiştirdiği ve hacamat uygulamasını yaygınlaştıran kişi olduğu biliniyor. 2014’te yaşamını yitiren Aidin Salih’in “Gerçek Tıp” ve “Son Söz” isimli iki kitabı bulunuyor. Aidin Salih’in öğrencilerinin 2017’de kurduğu Doğal Sağlık Derneği’nin ise TÜRGEV bünyesi altında birçok yurttaşa seminer ve eğitim verdiği ortaya çıktı.

TÜRGEV’DEN DE DESTEK



Derneğin faaliyetleri ise yalnızca kendi üyeleriyle sınırlı kalmıyor. Birçok üniversitede, lisede, imam hatip liselerinde ve öğrenci yurtlarında eğitimler veren derneğin, eğitimlerini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) çatısı altında da verdiği ortaya çıktı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda verdikleri eğitimlerde, TÜRGEV’e ait afişler dikkat çekti.

ESKİ BAŞKANIN SİCİLİ KABARIK

Dernekte gerçekleşen seminerlerde konuşmacı olan, derneğin eski başkanı ve mevcut üyesi Ahmet Saçu da bilimdışı uygulamalarıyla biliniyor. Saçu, 2019’da 32 yaşındaki meme kanseri bir kadına kendisini “alternatif tıp uzmanı” olarak tanıttı ve bilimdışı “alternatif tıp” tedavisine yönlendirdi. Aidin Salih’in kitabında yer alan “alternatif tıp” yöntemleriyle iyileşeceğine inanıp bu yöntemleri uygulayan kanser hastası kadın alması gereken kemoterapi ve ilaç tedavilerini almadığı için yaşamını yitirdi. Alternatif tıpçı olarak kendini tanımlayan Saçu’nun, 2018’de TRT’de yayınlanan “Doktor Geldi” programına konuk olduğu ve “Osmanlı tıbbı ve sülük tedavisi” yöntemlerini anlattığı da ortaya çıktı. Saçu, TÜRGEV’in etkinliklerinde de “Geleneksel Tıp”, “İlaçsız Hayat” gibi konularda seminerler verdi.

Söz konusu görüntüleri sormak için aradığımız TÜRGEV yetkilileri, telefonda yanıt veremeyeceklerini ve e-posta göndermemiz gerektiğini söyledi. Kendilerine gönderdiğimiz e-postaya ise herhangi bir yanıt gelmedi.

AÇLIK VE HACAMAT TERAPİLERİ



Doğal Sağlık Derneği, geçmiş yıllarda “Açlık ve Metabolizma Diyetleri”, “Açlık ve Hacamat Terapileri”, “Helal Gıdanın Manevi Hayatımızdaki Önemi” gibi başlıklarda konferans ve eğitimler verdi. Söz konusu derneğin 24 Mart 2019’daki Aidin Salih Ekolü Konferansı açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı ve açılış konuşmasını yaptı.

Bayraktar’ın derneği KADEM’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda söz konusu açılışa ilişkin görüntüler yer aldı. Bayraktar’ın konuşmasında, Aidin Salih hakkında, “Annem uzun yıllar mustarip olduğu bel fıtığından hekim Aidin Salih’in açlık tedavileri ve sağlık kürleriyle şifa buldu” ifadelerine yer verdiği görüldü. Yine aynı derneğin internet sitesinde yer alan bilgilerde Aidin Salih için, “Türkiye’de yürütülen Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yasallaşması ve yaygınlaşması sürecine uzman olarak destek vermiştir” ifadeleri yer alıyor.

