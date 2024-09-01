Uzmanlar, çocuğu okula yeni başlayan ailelerin neler yapması gerektiğini anlattı:

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Okul çağındaki çocukların, sosyal etkileşimler ve ortak alan kullanımı nedeniyle soğuk algınlığı, grip, kızamık gibi hastalıklara yakalanmaları daha yaygın oluyor. Hatta bazı çocuklar yılda birkaç kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebiliyor. Uzmanlar, çocukta güçlü bir bağışıklık sistemi için beslenme, yeterli sıvı alımı ve uykunun temel unsurlar olduğunun altını çizdi.

AŞILARI İHMAL ETMEYİN

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, ailelerin okul döneminde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Eyüboğlu, “Teneffüslerde sınıfların uygun şekilde havalandırılması gerekir. Çocukların ve ailelerinin el yıkama ve hijyen uygulamalarına dikkat etmesi, hastalık belirti ve bulguları olan çocukların okula gönderilmeyip sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesi önemlidir. Öte yandan özellikle aşılaması eksik olan çocukların ulusal aşı takvimimize göre eksik aşılarının tamamlanması bu dönemde enfeksiyonların önlenmesi için alınabilecek önlemlerdir” dedi.

BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENİR

Çocuklara mevsim sebze ve meyveleri yedirilmeli.

Paketli gıdalardan uzak tutulmalı.

Vücutta eksik olan vitaminler desteklenmeli.

Çocuğun bulunduğu ortamı düzenli havalandırılmalı.

Yeterli ve düzenli uyku uyumalı.

Ellerini gün içinde yüzüne götürmeme ve sabunla yıkama alışkanlığı kazandırılmalı.

Avucunun içine değil, kâğıt mendile ya da koluna hapşırması sağlanmalı.

İLK GÜN STRESİNE KARŞI ÖNERİLER

On binlerce çocuk bu yıl ilk kez okula başlayacak. Uzmanlar, okul heyecanının “ilk gün stresine” dönüşmemesi için velilere uyarılarda bulundu. Uzman psikolog Duygu Gökyıldırım Uslu’nun anne ve babaları önerileri şöyle: