Uzmanlar, COVID19'un son varyantının daha hızlı bulaştığına dikkat çekti: Maske takın

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

COVID varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkeler arasındaki Hindistan, Çin ve ABD’de hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID vakalarının ve diğer enfeksiyonların artabileceğine karşı uyarıda bulundu. JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin “düşük” olduğu belirtilen açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla varyantın birçok ülkede solunum enfeksiyonlarının yükünü artırabileceği ifade edildi.

Türkiye’de de havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon ve soğuk algınlığı vakalarında artış görülüyor. Uzmanlar COVID19, influenza ve uzun süreli gribe karşı özellikle risk grubundaki yurttaşları dikkatli olması için uyarıyor.

‘YENİ AŞILAR BİZDE YOK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, varyantlar değiştikçe bulaşabilme hızının da arttığını belirterek “COVID19 son varyantıyla daha hızlı bulaşabilme özelliğini kazanmış durumda. Virüs yapısı değiştikçe ülkemizde kullandığımız mRNA aşılarının etkinliği düşük hale geldi. Kuzey Amerika ve Avrupa’da bu varyantlara yönelik aşılar çıktı ve kullanılıyor bizde ise yok. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni varyantlara yönelik aşılar bir an önce getirilmeli” dedi.

65 yaş üstü ve şeker, akciğer hastalığı gibi altta yatan hastalığı bulunan risk grubundakiler için bireysel önlemlerin önemine dikkat çeken Ertuğrul, “Toplu taşımaya binerken, kapalı ortam içerisine girerken mutlaka maske takmaları gerekir. Maske artık bu risk grubunun yaşamlarının bir parçası olmak zorunda” diye konuştu.