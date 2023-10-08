Uzmanlar her 8 kadından birinin meme kanseri olacağını öngörüyor
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla erken tanının önemine vurgu yaparak, "Meme kanserinin eskiden her 12 kadından 1’inde görüldüğü, artık her 8 kadından 1’inde yani yüzde 12,5 civarında bir etkilenme oranı oluyor" dedi.
Diyarbakır’da doktorlar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir otelde yaptıkları toplantıda, meme kanserinde gelinen son aşamaları ele alarak değerlendirmede bulundu. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kaplan, 40 yaşını geçmiş kadınların mamografi taramalarını yaptırmasını önererek, 80 yaşına kadar bir kadının meme kanserine yakalanma oranının yüzde 12 civarında olduğunu söyledi.
ERKEN TEŞHİS KURTARIYOR
Meme kanseri tedavisinin akıllı ilaçlar ve yeni nesil tedavilerin eklenmesi ile ciddi oranda başarıya ulaştığını belirten Prof. Dr. Kaplan, "Meme kanseri hikayesi olsun olmasın, bütün kadınlarımızın mamografi taramalarını KETEM’ler aracılığı ile belli aralıklarda yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü erken teşhis imkanı hastalarımızda bu kanserden tamamen kurtulma imkanı sağlıyor. Bunun yanında eğer tarama yapmış veya yapmamış hastalar memelerinde herhangi bir bulgu sapladığında, muhakkak doktora başvurmalarını öneriyoruz. Bu bulguların arasında iki meme arasında bir asimetri olması, simetrinin kaybolması, bunun yanında memede bir kitlenin ele gelmesi, meme başında çökme olması, kanlı bir akıntının olması bunların hepsi kadınlarımızı alarme edip doktora yönlendirmesi gereken şikayetler olup, erken tanı noktasında bizim elimizi güçlendiren bulgulardır" dedi.
GELİŞEN TEKNOLOJİLERLE TEDAVİLER ÇOK FARKLI BOYUTLARA ULAŞTI
Meme kanserinin eskiden her 12 kadından 1’inde görüldüğünü, artık her 8 kadından 1’inde yani yüzde 12,5 civarında bir etkilenme oranı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaplan, "80 yaşına kadar bir kadının ömrünün bir döneminde meme kanserine yakalanma ihtimali yüzde 12’dir. Bu kadar önemli düzeyde görülen hastalığın muhakkak tanısı ve tedavisinin çok ciddi irdelenmesi ve bilinçlendirilme toplantılarının yapılması bizim için önem arz ediyor. Meme kanseri tanısı konulan hastada tedavisinin erken evrede cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi hormon tedavilerinin yanında akıllı ilaçların kullanılması meme kanseri tedavisinde başarıyı ciddi boyuta çıkardı" diye konuştu.
Son dönemde kemoterapilerin ağırlığı yavaş yavaş meme kanserinde kaybolmaya başladığını aktaran Dr. Kaplan, "Artık akıllı ilaçlar, hedef tedaviler, immünoterapiler gibi tedavilerinde çok yoğun olarak meme kanseri tedavilerinde kullanıldığını görüyoruz. Bu tedavilerin kemoterapilere eklenmesi ile tedavi başarı oranlarını çok ciddi boyutlara taşıdığını söylemekte fayda var" şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 49 isim liste dışı kaldı!
- Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Tarih verdi
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- 'Teröre karşı omuz omuza'
- Hamas roketlerle vurdu... İsrail operasyon başlattı!
- İsrailli komutan esir alındı
- Cüneyd Zapsu'dan skandal videoya ilişkin açıklama!
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!
- O vali hakkında suç duyurusu
- Tiyatro oyuncusu ölümden döndü!