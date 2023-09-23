Uzmanlar ısrarla vurguluyor: Hasta olan çocukları okula göndermeyin!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:45

Güncelleme: 23.09.2023 - 09:47

Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, okulların açılmasıyla birlikte hastanelerde solunum yolu enfeksiyonları hastalıklarında artış yaşandığını belirterek, "Bir kişi hasta olarak okula geldiğinde bu 40-50 kişi oluyor. Daha sonra hastalık okullardan evlere taşınıyor. Bu sürecin en az hasarla atlatılması için bu zincirin kırılması lazım. Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan öğrencileri ne olur okula göndermeyin" dedi.

Bu dönem içerisinde solunum enfeksiyonlarına bağlı çok sayıda hastagördüklerini söyleyen uzmanlar solunum yolu hastalıklarının çok kolay bulaştığını belirtiyor. Özellikle bu tür hastalıkların artma alanı okullar. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler arasında bu tür hastalıklar hemen yayılıyor. Çünkü sınıflar kalabalık, kışın soğuktan dolayı iyi havalandırılamıyor. Öğrenciler birbirleriyle mesafelerini koruyamıyor. Asıl olarak hastalık okullarda çoğalıyor. Bir kişi hasta olarak okula geldiğinde bu 40-50 kişi oluyor. Daha sonra hastalık okullardan evlere taşınıyor. Anne babalar kolu komşu, sokaktaki insanlar sırayla hastalanıyor ve salgınlar bu şekilde devam edip gidiyor. Uzmanlar bu zincirin kırılmasının halk sağlığı açısından önemine dikkat çekiyor.

'HASTA ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN'

Solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan öğrencilerin okula gönderilmemesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Burada en önemli şey hasta olan çocukların okula gönderilmemesi gerekiyor. Özellikle burnu akan, hapşıran, öksüren, boğazı ağrıyan ve ateşi olan yani solunum yolu enfeksiyonu bulguları semptomları olan öğrencileri ne olur okula, kreşe anaokuluna göndermeyin. Çocukları bir hafta evde izole etmeye çalışın. Böyle yaparsak bu salgını yayılmadan önlemiş oluruz. En az hasarla atlatmış oluruz. Okul dışında diğer insanların da buna dikkat etmesi lazım. Kim olursa olsun, solunum yolu semptomları varsa bu covid, grip, soğuk algınlığı olabilir, hiç fark etmez, bu tür semptomları olan kişilerin bir hafta evinde kendilerini izole etmeleri, topluma çıkmamaları yurttaşlık sorumluluğu gereğidir. Bu şekilde hem kendileri hastalığı daha kolay atlatırlar komplikasyon gelişmez, hem de topluma hastalığın yayılmasını önlemiş olurlar. Aslında sadece bu tedbiri alabilsek solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı toplumsal maliyeti büyük ölçüde azaltabiliriz" dedi.