Uzmanlar kuduz vakalarına dair uyardı: 24 saat içinde aşı olunması gerekiyor

05 Kasım 2022 Cumartesi, 04:00

Bitlis’te beş hafta önce köpek saldırısına uğrayan ve ailelerine köpek tarafından ısırıldığını söylemeyen çocuklardan birinde kuduz belirtileri ortaya çıktı. Kuduz belirtisi gösteren çocuk yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı bölgede yapılan taramalarda 36 kişinin daha köpek tarafından ısırılmasına rağmen hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ortaya çıktı. Kuduzun ölümcül seyrettiğini ve beyin iltihabına sebep olduğunu belirten uzmanlar, aşılı olup olmadığı bilinmeyen bir hayvan (kedi, köpek, vahşi hayvanlar) tarafından ısırılan ya da tırmalanan kişinin 24 saat içinde aşı olması ve kuduz antiserumu tedavisine başlaması gerektiğine dikkat çekti.

TEDAVİ EDİCİ HİZMETLER AZALDI

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) konuya ilişkin yapılan açıklamada 1885 yılında aşısı bulunan kuduz nedeniyle bugün bir çocuğun ölmek üzere olmasının bir nedeninin de sağlık sistemindeki gerileme olduğu belirtildi. Açıklamada “Bir çocuğun kuduz teşhisiyle yoğun bakıma alınması; koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama ve zoonoz hastalıkların kontrolündeki gerilemenin sonucudur. Sağlığı tedavi edici hizmetlere daraltmadan; herkese parasız, eşit ve nitelikli sunmak kamu otoritesinin sorumluluğudur” denildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Alican Bahadır ise konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Bahadır, 2022 yılında kuduz vakası görülmesinin sağlık sisteminin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi. Bahadır, “1980 sonrası gittikçe özelleştirilen, piyasalaştırılan sağlık sisteminde sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte piyasalaştırma had safhaya ulaştı. Bunun sonucunda da kâr getiren tedavi edici hizmetlere bir yönelim oldu. Şehir hastaneleri gündeme gelmeye başladı, koruyucu sağlık hizmetleri geri planda bırakıldı. Birinci basamak sağlık hizmetleri de parçalandı, koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimleri devre dışı bırakıldı. Bu kuduz vakası da sağlık sisteminin geldiği noktanın bir sonucu aslında bir skandal. Sağlık sistemi doğru bir şekilde yapılansaydı bu vakayı yaşamayabilirdik” dedi.

YILDA 250 BİN RİSKLİ TEMAS

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yılda yaklaşık 250 bin kuduz riskli temas vakası görülüyor. Dünyada yılda yaklaşık 36 bin kişi özellikle Asya ve Avrupa’da kuduz nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bakanlık verilerine göre, Türkiye’de de yılda bir veya iki kuduz vakası görülüyor. Kuduz virüsü vücuda girmiş olsa bile erken uygulanacak önlemlerle, aşı ve serumla öldürücü hastalığı önlenebiliyor.