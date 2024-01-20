Uzmanlar önerdi: Afrodizyak etkili 5 besin
Beslenme düzeniniz hayatınızın birçok noktasını etkileyebilir. Bazı yiyecekler de cinsel fonksiyonları geliştirmede, afrodizyak etkisinde ya da libido üzerinde doğrudan etkilidir. İşte afrodizyak etkili yiyecekler...
Gündelik hayatımızda iş yoğunluğu veya yaşamın hızı nedeniyle, mottomuz düşebilir bu da yaşantımızı olumsuz yönde etkileyebilir... İşte doğal olarak afrodizyak etkili besinler...
ÇİKOLATA
Bitter çikolata hem erkek hem de kadınlarda cinsel heyecan duygularına yol açan feniletilamin bulunmaktadır. Sadece bitter ve şekersiz çikolatadan her gün bir parça yemeniz mükemmel bir cinsel yaşam elde etmenize yardımcı olabilir.
MACA
Güney Amerika Peru'da yetiştirilen ve turpa benzeyen maca, yüzyıllardır doğurganlığı arttırıcı etkileri sebebiyle yerli halk tarafından kullanılmıştır. Doğal afrodizyak etkisi yaratarak cinsel performansı artırır ve sperm kalitesini artırdığı belirlenmiştir.
NAR
Aşk elması olarak bilinen nar, cinsellik için güçlü bir etki yaratan başka bir meyve. Antioksidanlar bakımından yüksek olan nar, kan akışını hızlandırır, dolayısıyla genital hassasiyeti artırır.
ROKA
Roka, içerisindeki C vitamini dışında içerdiği mineral ve antioksidanlarla cinsel sağlığı iyileştirir, özellikle de isteği arttırır.
KEREVİZ
Genel sağlık için de oldukça faydalı olan kereviz, kadınlarda cinsel isteği artırabilen fitoandrojen içerir.
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