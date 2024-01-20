Uzmanlar önerdi: Afrodizyak etkili 5 besin

Beslenme düzeniniz hayatınızın birçok noktasını etkileyebilir. Bazı yiyecekler de cinsel fonksiyonları geliştirmede, afrodizyak etkisinde ya da libido üzerinde doğrudan etkilidir. İşte afrodizyak etkili yiyecekler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 11:11
Uzmanlar önerdi: Afrodizyak etkili 5 besin
Abone Ol google-news

Gündelik hayatımızda iş yoğunluğu veya yaşamın hızı nedeniyle, mottomuz düşebilir bu da yaşantımızı olumsuz yönde etkileyebilir... İşte doğal olarak afrodizyak etkili besinler...

ÇİKOLATA

Bitter çikolata hem erkek hem de kadınlarda cinsel heyecan duygularına yol açan feniletilamin bulunmaktadır. Sadece bitter ve şekersiz çikolatadan her gün bir parça yemeniz mükemmel bir cinsel yaşam elde etmenize yardımcı olabilir.

MACA

Güney Amerika Peru'da yetiştirilen ve turpa benzeyen maca, yüzyıllardır doğurganlığı arttırıcı etkileri sebebiyle yerli halk tarafından kullanılmıştır. Doğal afrodizyak etkisi yaratarak cinsel performansı artırır ve sperm kalitesini artırdığı belirlenmiştir.

NAR

Aşk elması olarak bilinen nar, cinsellik için güçlü bir etki yaratan başka bir meyve. Antioksidanlar bakımından yüksek olan nar, kan akışını hızlandırır, dolayısıyla genital hassasiyeti artırır.

ROKA

Roka, içerisindeki C vitamini dışında içerdiği mineral ve antioksidanlarla cinsel sağlığı iyileştirir, özellikle de isteği arttırır.

KEREVİZ

Genel sağlık için de oldukça faydalı olan kereviz, kadınlarda cinsel isteği artırabilen fitoandrojen içerir.


afrodizyak etkisi cinsel yaşam doğal

İlgili Haberler

Romantik bir film gecesi mi planlıyorsunuz? İşte sevgilinizle izleyebileceğiniz 10 romantik film önerisi...

Romantik bir film gecesi mi planlıyorsunuz? İşte sevgilinizle izleyebileceğiniz 10 romantik film önerisi...
Grip peşinizi bırakacak: Gripten hızlıca kurtulmak için 12 öneri

Grip peşinizi bırakacak: Gripten hızlıca kurtulmak için 12 öneri
Uzmanından artan grip vakalarına karşı uyarı: '9 yaşın altındaki tüm çocuklara grip aşısı öneriyoruz'

Uzmanından artan grip vakalarına karşı uyarı: '9 yaşın altındaki tüm çocuklara grip aşısı öneriyoruz'

En Çok Okunan Haberler