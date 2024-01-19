Grip peşinizi bırakacak: Gripten hızlıca kurtulmak için 12 öneri

Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 19.01.2024 - 09:58

Kış hastalıklarının en rahatsız edicisi olan grip, çok bulaşıcı bir üst solunum rahatsızlığıdır. Belirtileri bir hafta süren grip, hastaya çok zor zamanlar geçirtebilir. İşte gripten hızlıca kurtulmak için öneriler...

EVDE KALIN

Bedeninizin grip virüsü ile savaşmak için zaman ve enerjiye ihtiyacı var, bu nedenle günlük rutinlerinize biraz ara vermelisiniz. Markete gitmek veya ev işleri yapmak gibi şeyler isteyebilirsiniz ancak kendinize biraz müsaade edin. İş ve okula gitmeyin, bazı ağır işleri daha iyi hissettiğiniz zamanlara bırakın.

BOL SU TÜKETİN

Gribin belirtilerinden bir tanesi yüksek ateştir ve bu da terlemeye yol açabilir. Ayrıca kusma ve ishal gibi problemleriniz de olabilir. Bedeninizi kaybettiği sıvıları alması için bol bol suya ihtiyacı var ve böylece hastalıkla daha iyi savaşabilir.

ÇOK FAZLA DİNLENİN

Uyku griple savaşan bedeniniz için en iyi ilaçtır. Koltuğa uzanıp televizyon izlemek kötü bir fikir olmasa da bütün gün bir şeyler de izlemeyin. Yatağa normalden daha erken gidin ve uyuyun. Ayrıca gün içerisinde biraz kestirmeniz de iyi olacaktır.

NEFES ALIŞ VERİŞİNİZİ RAHATLATIN

Tıkalı bir burun ve öksürük ile uyumak zor olabilir. Aşağıdaki ipuçları daha kolay nefes almanıza yardımcı olacaktır.

Başınızı yukarı kaldırmak için kalın bir yastık kullanın.

Odada bir hava nemlendirici ile uyuyun.

Yatmadan önce sıcak bir duş alın.

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİN

Hastayken canınız abur cubur çekiyor olabilir ancak bedeninizin iyileşmek için daha iyi besinlere ihtiyacı var. Taze meyveler ve sebzelerde önemli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar vardır ve bunlar virüsle savaşan bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olurlar.

BULUNDUĞUNUZ ORTAMI HAVALANDIRIN

Kuru hava belirtilerinizi daha kötü hale getirebilir. Bir hava nemlendirici tıkanmalarınızın çözülmesine yardımcı olabilir.

DOĞAL TAKVİYELER KULLANIN

Soğuk algınlığı ve grip olduğunuzda genelde eczaneden alabileceğiniz pek çok farklı ilaç vardır. Bunların bazıları belli belirtiler için olurlar, bazıları ise tüm belirtilere karşı üretilmişlerdir.

Ağrı kesiciler ateşi, ağrıları ve sızıları kesmeye yardımcı olurlar.

Tıkanıklık açıcılar sinüs ve burun boşluklarının açılmasına yardımcı olurlar.

Öksürük şurupları kuru öksürükleri azaltmanıza yardımcı olabilirler.

Balgam söktürücüler çok balgamınız varsa atmanıza yardımcı olabilirler.

Antihistaminlerin uyumanızı kolaylaştırabilecek yatıştırıcı etkileri vardır.

GRİBE İYİ GELECEK BESİNLER

Mürver meyvesi: Mürver binlerce yıldır insanlar tarafından soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılıyor. Yapılan bir plasebo kontrollü çalışmada, günde dört defa mürverli ürünler tüketen gripli hastaların ateşlerinde, baş ağrılarında, kas ağrılarında, burun tıkanmalarında ve öksürüklerinde 48 saatin ardından azalma görülmüş.

BAL: Bal öksürük veya boğaz ağrısını yatıştırmak için kullanılan yaygın bir doğal çözümdür. Onu çayla karıştırmak hem su almanızı hem de grip belirtilerinizi azaltmanızı sağlar

GRİP AŞISI OLUN

Yıllık grip aşısı, bilim insanlarının o sene hangi virüs türünün baskın geleceğine dair araştırmaları ve tahminlerine göre üretilir. Ancak grip olduktan sonra aşı olmak, sizi diğer virüs türlerine karşı koruyabilir.

POZİTİF OLUN

Duygu ve davranışlarımızın bizi fiziksel olarak ne kadar etkilediğini genelde unutuyoruz. Tıkalı burnunuzu veya ateşinizi pozitif düşüncelerle ortadan kaldıramazsınız ancak pozitif kalmak genel iyileşme sürecinde size yardımcı olacaktır.