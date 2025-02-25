Uzmanlar uyardı: Uyku eksikliği obezite kadar zararlı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:15

Güncelleme: 25.02.2025 - 15:15

Uyku eksikliği, bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Yapılan yeni bir araştırma, sadece bir gece uykusuz kalmanın, bağışıklık hücrelerini obez bireylerinkine benzer hale getirdiğini ortaya koydu.

UYKU EKSİKLİĞİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

Kuveyt’te gerçekleştirilen araştırmaya göre, 24 saat boyunca uykusuz kalmak, genç, sağlıklı ve zayıf bireylerin bağışıklık hücrelerini değiştirebiliyor. Bu değişim, obez insanlardaki bağışıklık sistemi tepkilerine benziyor. Uzmanlar, yetişkinlerin her gece en az yedi ila dokuz saat uyuması gerektiğini vurguluyor. Yetersiz uyku, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkilendirilirken, aynı zamanda vücutta kronik enfeksiyona da yol açabiliyor.

BİR GECE UYKUSUZ KALMAK BİLE OBEZİTE ETKİSİ YARATIYOR

Dasman Diyabet Enstitüsü’nden Fatema Al-Rashed ve ekibi, uykunun bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada 237 sağlıklı yetişkinin uyku düzeni analiz edildi ve kan örnekleri incelendi. Sonuçlar, obez bireylerin uyku kalitesinin daha düşük olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin kronik enfeksiyon belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

Daha çarpıcı bir sonuç ise araştırmaya katılan beş zayıf bireyin 24 saat uykusuz kaldıktan sonra bağışıklık hücrelerinin, obez bireylerdekine benzer hale gelmesiydi. Journal of Immunology’de yayımlanan araştırmaya göre, kısa süreli uyku eksikliği bile bağışıklık sisteminde obeziteyle benzer değişiklikler yaratabiliyor.

UYKU DÜZENİ SAĞLIK İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Araştırmacılar, uyku eksikliğinin bağışıklık hücreleri üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha ayrıntılı incelemek istiyor. Ayrıca, sağlıklı uyku alışkanlıklarının ve davranışsal değişikliklerin bu olumsuz etkileri tersine çevirip çeviremeyeceği de araştırılacak.

Uyku kalitesine dikkat etmek, sadece dinlenmek için değil, bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve kronik hastalıklardan korunmak için de büyük önem taşıyor.