Uzmanlar uyarıyor: '500 milyona yakın işitme kayıplı insan var, erken tedavi önemli'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 11:23

Güncelleme: 03.03.2024 - 11:23

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Yiğit, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde işitme sağlığına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yiğit, toplumsal farkındalığın sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'de devam eden yeni doğan işitme taraması programının ülke için gurur verici bir başarı olduğunu belirtti. Bu program sayesinde %90'ın üzerinde bir tarama oranına ulaşıldığını ifade etti.

İŞİTME KAYBI DEMANSI TETİKLİYOR

İşitme kaybının insanların sosyal hayatlarını etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Yiğit, ileride her beş kişiden birinde işitme kaybı sorunu olabileceğini aktardı. İşitme kaybının demansı tetikleyen faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yiğit, işitme kaybı yaşayan kişilerin tedaviye zamanında başlaması gerektiğini vurguladı.

Yeni doğan işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi ve tedavi edilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Yiğit, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen programın büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, işitme kaybının çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları ve kazalar gibi nedenlerle artabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Yiğit, işitme kaybı olan ailelerin çocuklarının tedavi sürecine çekincelerle yaklaşmaması gerektiğini vurgulayarak, çocukların işitme cihazı veya koklear implant gibi tedavilerden faydalanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yaşlıların da utanmadan ve çekinmeden işitme cihazı kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Prof. Dr. Yiğit, işitme sağlığının önemine dikkat çekerek, gürültüden uzak durmanın ve yüksek sesle müzik dinlememenin önemini vurguladı. İşitme sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, yaşam kalitesinin artması için işitme sağlığının göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.