‘Kulak sıvısı tedavi edilmezse işitme kaybı olabilir’

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:04

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:04

Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman, kronik orta kulak enfeksiyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukluk yaş grubunda sık karşılaşılan işitme azlığı sebeplerinden birisinin orta kulak iltihapları olduğuna değinen Opr. Dr. Gökduman, “Grip, nezle, sinüzit gibi üst solunum yolu hastalıklarıyla beraber gelişebilen orta kulak enfeksiyonları, tedavi edilmediği takdirde kronik orta kulak sıvısı durumu oluşturabilir” ifadelerine yer verdi.

“İLAÇ TEDAVİSİ NETİCE VERMEZSE AMELİYATLA TÜP TAKILABİLİR”

Başlangıçta medikal tedavilerle bu durumun tedavi edilmeye çalışılarak hastanın takip edildiğini söyleyen Opr. Dr. Gökduman, “Ancak uzun süre tedaviye yanıt alınamazsa, orta kulaktaki sıvı operasyonla alınarak hastalığın tekrar etmemesi için kulak zarlarına ventilasyon tüpü dediğimiz havalandırma tüpleri konulur. Bu sayede orta kulakta normalde olması gereken hava sağlanmış olur. Operasyon öncesi her iki kulakta sıvı varsa hasta 2 aya kadar takip edilebilir” dedi.

“TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI İŞİTME KAYBI OLUŞABİLİR”

Tek taraflı sıvılarda ise bu sürenin biraz daha uzatılabildiğini fakat eşlik eden işitme azlığı veya kulak zarında incelme veya çökme gibi durum oluşması halinde 2 aydan daha kısa sürede de operasyon yapılabildiğine değinen Opr. Dr. Gökduman, “Eğer enfeksiyon tedavi edilmezse orta kulaktaki bu sıvı, iç kulağı da etkileyerek kalıcı işitme kaybı oluşturabilir veya kulak zarında incelme veya çökme yapması sonucu kulak zarı yırtılabilir. Yine erişkin çağda saptadığımız kulak zarı yırtığı ve kronik orta kulak iltihabı olan hastaların çoğunluğu küçükken uzun süre tedavi edilmemiş orta kulak iltihabı olan hastalarımızdır” diye konuştu.

“ÇOĞUNLUKLA GENİZ ETİ VARSA OLUŞUYOR”

Çocuklarda kronik orta kulak sıvısı olduğunda dikkat edilmesi gereken bir diğer durumun eşlik eden geniz eti varlığı olduğunu ifade eden Opr. Dr. Gökduman, “Çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu veya kronik orta kulak enfeksiyonu, çoğunlukla orta kulakların havalanmasını sağlayan östaki tüpünün tıkanmasına sebep olan geniz eti varlığında oluşur. Bazen kronik orta kulak sıvısı olan hastalarda kulak zarına tüp uygularken geniz eti küçük bile olsa yine de alınır çünkü üzerindeki bakteriyel floranın orta kulak enfeksiyonuna yol açtığı düşünülmektedir” şeklinde konuştu.

“CERRAHİ TEDAVİ SONRASI KISA SÜREDE GÜNLÜK HAYATA DÖNÜLEBİLİR”

Çocukluk çağında uzun süren orta kulak enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğunu söyleyen Opr. Dr. Gökduman, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Başlangıçta ilaç tedavisi ile düzeltilebilecek bir durum olan bu hastalık belirli bir sürede tedaviye yanıt alınamaması durumunda operasyon gerektirmektedir. Hastalar cerrahi tedavi sonrası kısa sürede sağlığına kavuşup günlük hayatına dönebilmektedirler.”