Uzmanlardan kritik uyarı: Kumar bağımlılığında intihar riski

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:31

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:34

Kumar bağımlılığının, madde ve alkol bağımlılıklarıyla benzer beyin devreleri üzerinden gelişen bir sorun olduğunu açıklayan Dr. Olgun, bağımlılığın tanı ölçütlerini şöyle sıraladı: düzensiz kumar oynama, kumara zaman ayırma, artan para ile kumar oynama ihtiyacı, kumar oynamayı bırakma sırasında huzursuzluk, yaşam alanlarını etkileme, keyifsiz ruh halinden kaçış, kayıpları telafi etme çabası ve önemli ilişkilerde sorun yaşama.

RİSK FAKTÖRLERİ VE CİNSİYET FARKLILIKLARI

Kumar bağımlılığına yol açan risk faktörleri arasında erkek cinsiyet, genç yaş, düşük sosyoekonomik durum, erken yaşta kumar oynama ve ailede bağımlılık öyküsü yer aldığını belirten Dr. Olgun, erkeklerin stratejik oyunlara ve yasa dışı eylemlere daha yatkın olduğunu, kadınların ise daha az kişilerarası oyunları tercih ettiğini ifade etti.

PSİKİYATRİK HASTALIKLARLA İLİŞKİ

Kumar bağımlılığının, dürtü kontrol bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozuklukları gibi çeşitli psikiyatrik hastalıklarla birlikte görülebileceğini söyleyen Dr. Olgun, bu durumun bağımlılığın gelişiminde başa çıkma mekanizmalarının etkili olduğunu düşündürdüğünü aktardı.

KONTROL YANILSAMASI VE KUMARBAZIN YANILGISI

Kumar oynama bağımlılığını sürdüren iki önemli faktör olan "kontrol yanılsaması" ve "kumarbazın yanılgısı" üzerine de değinen Dr. Olgun, kumar oynayan kişilerin kazanma şansını kontrol ettiklerini düşündüklerini belirtti. Bu tür çarpıtılmış düşüncelerin, bağımlılığın iyileşmesini zorlaştırdığını vurguladı.

TEDAVİYE ENGEL OLAN FAKTÖRLER

Utanma, damgalanma korkusu ve tedaviye başvurma zorluklarının kumar bağımlılığında önemli engeller oluşturduğunu söyleyen Dr. Olgun, "Tıpkı ağır ruhsal hastalıklarda olduğu gibi, kumar bağımlılığında da intihar riski artmıştır" dedi.

SANAL KUMARIN YAYGINLAŞMASI

Son olarak, sanal kumar uygulamalarının artmasının bağımlılığı daha fazla gündeme getirdiğini belirten Dr. Olgun, "Kolay ulaşılabilirlik ve hızlı sonuçlar, bu sorunun yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Kumar oynama bağımlılığını tanımak ve sorun yaşanıyorsa profesyonel yardım almak oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.