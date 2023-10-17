Aile sağlığı merkezlerinde Covid-Influenza ayrımı yapacak test yok: Hekimler hasta, öğrenciler raporlu!

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Türkiye’nin 41 farklı ilinden 305 aile hekiminin katılımı ile anket çalışması yaptı.

Ankete katılan aile hekimlerinin neredeyse tamamı, hastaların ve aile hekimlerinin yoğun bir şekilde üst solunum yolu hastalığı geçirdiğini belirtti.

Çalışmanın raporunda her üç aile hekiminden birinin geçen hafta içinde üst solunum yolu hastalığı geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi. 10 aile hekiminden birinin ise çalışamaz halde olduğu kaydedildi.

Ankete katılan hekimlerin yüzde 34’ü son iki hafta içinde üst solunum yolu hastalığı geçirdiğini ve yüzde 8’i istirahat ihtiyacı duyacak kadar şiddetli bir şekilde hastalandığını ortaya konuldu.

Katılımcıların neredeyse tamamı son iki hafta içinde üst solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu belirtirken, kronik hastalığı olanlar veya 65 yaş üzeri olan yurttaşlar arasında hastalık artışı gören hekim oranı yüzde 87’di. Raporda okul çağı çocuklarının başvurularının da yüksek oranda olduğu belirtildi.

Aile hekimlerinin yüzde 47’si son bir hafta içinde 10’un üzerinde öğrenciye istirahat raporu verdiğini, yüzde 98’i ise çocukların istirahat raporu alması gerektiğini söyledi.

‘TANI KOYAMIYORUZ’

Çalışma raporunda tüm bu ortam içinde risk grubundaki yurttaşların mevsimsel grip aşılarını olmak için defalarca ASM ve eczanelere gidip gelmek zorunda kaldığı ifade edildi. Hekimlerin çoğunluğu ankette artan solunum yolu hastalıklarına karşın bu tanı ile tedavi düzenleyip önerilerde bulunacak hastalara test yapıp tanı koyamadığını kaydetti.

Artık ne birinci basamakta ne de hastanelerde bu hastalıkların tanısı için test yapılabildiğini belirten hekimler, bu şekilde gerekli önlemlerin alınamadığını ifade etti.

