Uzmanlardan yaz aylarında 'yüzücü kulağı' uyarısı: Poliklinik başvuruları 3 kat arttı

Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ile birlikte deniz ve havuz kullanımı yoğunlaşırken, kulak sağlığını tehdit eden "yüzücü kulağı" (otitis externa) vakalarında ciddi bir artış gözleniyor. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Uzm. Dr. Saim Pamuk, yaz döneminde dış kulak yolu enfeksiyonlarının kış aylarına kıyasla yüzde 40 ila 60 oranında artış gösterdiğini belirtti. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında başvuruların yoğunlaştığını ifade eden Pamuk, kulakta ağrı, kaşıntı ve akıntı gibi belirtilerle ortaya çıkan bu tabloya karşı uyarılarda bulundu.

KULAK KİRİ KORUYUCU BİR BARİYERDİR

Dış kulak yolunun normal şartlarda asidik bir pH değerine sahip olduğunu ve halk arasında "kulak kiri" olarak bilinen tabakanın koruyucu bir bariyer işlevi gördüğünü hatırlatan Uzm. Dr. Saim Pamuk, yaz aylarındaki tehlikeyi şu sözlerle aktardı:

"Yaz aylarında havuz ve deniz sonrası bu bariyer zarar görüyor, asidik ortam bazik ortama dönüşüyor. Bu da mikroorganizmaların artışına neden oluyor, aynı zamanda yüksek sıcaklık ve nemli hava da burada kolonizasyonu arttırıyor. Çocuk, ergen yaş grubu, yüzücüler ile diyabet ve çeşitli malignite gibi ek hastalıkları olan hastalarımızda bu durum sıklıkla görülebiliyor. Polikliniğimize olan başvuruların 2-3 kat olarak artırdığını görüyoruz. Özellikle dalgıçlarda yapılan çalışmalarda, normal yüzücülere kıyasla yüzde 20-30 oranında dış kulak yolu enfeksiyonu artışı tespit edilmiş durumda."

KULAK ÇÖPLERİ ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hastalığın erken dönemde kaşıntı, sulanma ve tıkanıklıkla kendini gösterebildiğini belirten Uzm. Dr. Pamuk, kulak temizleme çubuklarının kullanımının sakıncalarına dikkat çekti. Pamuklu çubukların mikroorganizmaları daha derine ittiğini vurgulayan Pamuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastalar, dış kulak yolunun tamamen kapanması nedeniyle işitmenin geçici bir şekilde tamamen gitmesi ve kulakta akıntı ile bize başvurabiliyor. Pamuklu kulak çöpleri ile kulağımızı karıştırma alışkanlığımızdan kesinlikle vazgeçmemiz gerekiyor. Bu çöpler doğal koruyucu tabakaya zarar veriyor ve enfeksiyon sıklığını arttırıyor. Kişilere yüzme sonrası yaz aylarında havluyla kulaklarını nazikçe kurulamasını ya da düşük ayarda saç kurutma makinesiyle uzaktan nemi ve sıvıyı kurutmasını tavsiye edebiliriz. Ayrıca ıslak kulaklara elektronik kulaklık takılmamalıdır."

TEDAVİDE İLK ADIM: DIŞ KULAK YOLUNU KURU TUTMAK

Tedavi sürecinde en önemli aşamanın kulak kanalının kuru kalması olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Saim Pamuk, tıbbi müdahalelere ve evde bakım süreçlerine değindi. Hastalara kulaklarını sudan korumak adına tıpa ya da bone kullanmalarını öneren Pamuk, "Bu hastaların tedavisinde öncelikle dış kulak yolunu kuru tutmak önemlidir. Aspirasyon ve pansuman ile dış kulak yolunu kuru tutmayı çok önemsiyoruz. Evde tedavi şeklinde ise antibiyotikli ve steroidli damlalar ile asit düzeyini düzenleyecek hazırlama damlalar reçete ediyoruz" dedi.

Yaz aylarında doğayla iç içe olunması sebebiyle farklı vakalarla da karşılaştıklarını belirten Pamuk, dış kulak yolu kaşıntısı şikayetiyle gelen bir hastasının endoskopik muayenesinde kulak kanalından örümcek çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek, kulak problemlerinin sadece yüzme faaliyetiyle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade etti.