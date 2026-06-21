Uzmanlardan yaz uyarısı: Yazın gözde lezzetlerine dikkat

Mevsimle birlikte tüketimi artan sokak lezzetleri ve hızlı servis ürünleri, sağlık ve hijyen tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle midye dolma, dondurma ve fast food ürünleri uzmanların dikkat çektiği başlıca gıda grupları arasında yer alıyor.

Gıda mühendisi Nurten Sırma, yaz sıcaklarının bakteriler için uygun ortam oluşturduğunu belirterek özellikle et, tavuk, balık, süt ve süt ürünlerinin sıcak havada bekletilmesinin ciddi sağlık riski taşıdığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl dünya genelinde güvensiz gıda nedeniyle 860 milyondan fazla kişinin hastalandığını, 1.5 milyon kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsatan Sırma, yaz aylarında daha fazla tüketilen salata, sebze ve meyvelerin de iyi yıkanmaması halinde enfeksiyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Sırma, bakterilerin en hızlı çoğaldığı sıcaklık aralığının 5 ile 60 derece arasında olduğunu belirterek “Yazın dışarıda bırakılan bir tabak yemek zamana karşı çalışan bir saat gibidir. Pek çok patojen, gıdanın tadını, kokusunu ve görünümünü değiştirmeden hastalık yapabilir” dedi.