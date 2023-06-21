Uzun süren yorgunluk hastalık habercisi olabilir

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:00

Yoğun çalışma temposu, stres ortamında çalışma, toplumda yorgunluk hissini yaygın bir sorun haline getiriyor. İnsanların enerjilerini olumsuz etkileyen, konsantrasyon bozukluğuna sebep olup yaşam kalitesini kötüleştiren yorgunluk hissi, pandemi döneminden kalan alışkanlıklarla düzeyini artırdı.

Dahiliye Uzmanı Dr. Sakina Gahramanova, son dönemin popüler sağlık sorunu yorgunlukla başa çıkmanın yolları hakkında önemli bilgiler aktardı. Yorgunluğun bir hastalık olmadığını; tıbbi sorunlar, tedaviler ve kişisel alışkanlıkların yorgunluğa davetiye çıkardığını söyleyen Dr. Gahramanova, kronik yorgunluğun altında yatan nedenlerinin pek çok farklı hastalıktan kaynaklanabileceğini, bu nedenle uzun süren yorgunluk şikayetinin ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi.

"UZUN SÜRE YORGUNSANIZ, UZMAN DOKTORA GÖRÜNÜN"

Herkesin belirli dönemlerde kendisini yorgun hissettiğine dikkat çeken Dr. Sakina Gahramanova, “Bazen yataktan kalkmayacak kadar yorgun hisseder, sürekli uyumak da isteyebilirsiniz. Genellikle iyi bir gece uykusundan sonra çoğu insan kendini yenilenmiş ve yeni bir güne hazır hisseder. Hastalar bazen yorgunluğu günlük aktivitelerini sürdürme kapasitesinde azalma, kas ve eklem ağrıları, konsantrasyonda azalma zihinsel yorgunluk, baş dönmesi, bayılma hissi olarak da tarif edebilirler. Ancak bu süre uzarsa, kendinizi haftalarca, aylarca yorgun hissetmeye devam ederseniz, doktorunuzu görme vaktiniz gelmiş demektir” ifadelerini kullandı.

"YORGUNLUK CİDDİ HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Dr. Gahramanova, kronik yorgunluğun altında yatan nedenlerinin pek çok farklı hastalıktan kaynaklanabileceğini dile getirdi. Stres, kaygı gibi problemlerin, kişilerde yorgunluk düzeyinin artmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Gahramanova; yorgunluğun tek başına hastalık olmadığını, tıbbi sorunlar, tedaviler ve kişisel alışkanlıkların yorgunluğa katkıda bulunabileceğini söyledi. Kronik yorgunluğun altında yatan nedenlerin bulunabilmesi için detaylı fiziki muayenenin şart olduğuna dikkat çeken Dr. Gahramanova; “Kronik yorgunluğun altta yatan nedenini bulmak için detaylı bir öykü ve fizik muayene, temel laboratuvar çalışmaları ve güncellenmiş kanser tarama müdahalelerini içerir. 50 yaş ve üzerindeki hastalar kolonoskopi veya kabul edilebilir başka bir yöntemle kolon kanseri açısından taranmalıdır; 55 ila 74 yaşları arasındaki ve 30 paket/yıl sigara içme öyküsü olan hastalarda akciğerlere yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapılmalıdır; 40 yaş üstü kadınlar ise son 1-2 yıl içinde yapılmadıysa mamografi ile meme kanseri taraması yapılmalıdır” dedi.

YORGUNLUĞA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sakina Gahramanova, yorgunluk problemine neden olan hastalıklar hakkında da bilgiler verdi. Gahramanova, şu ifadelerle uyarılarda bulundu:

“Kardiyovasküler hastalıklar, Endokrinolojik / metabolik durumlar, Bulaşıcı hastalıklar, Hematolojik/neoplastik durumlar, Psikolojik ve Nörolojik durumlar ve madde kullanımı kişide yorgunluk düzeyinin artmasına eden olur. Konjestif kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, uyku apnesi, Hipotiroidizm, hipertiroidizm, kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, adrenal yetmezlik, elektrolit anormallikleri, viral hepatit, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu, subakut bakteriyel endokardit, tüberküloz, Fibromiyalji, polimiyalji romatika, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, Sjögren sendromu, anemi, kanser, depresyon, anksiyete bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, Antidepresanlar, antihistaminikler, ağrıkesiciler, yorgunluğa etken olabilir. Mide koruyucu olarak kullandığımız bazı ilaçlar kişide kronik yorgunluk problemi artıran başlıca nedenlerdir. Bu soruna karşı köklü çözüm sağlamak için doğru adım atmak gerekir. Yorgunluk, günümüzde toplumun önemli bir sorunu haline gelmiş olsa da, doğru adımlar atılarak bu durumun üstesinden gelinebilir. Kendimize iyi bakmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve gerektiğinde yardım istemek, yorgunlukla mücadelede bize yardımcı olabilir.”