Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 13.03.2024 - 11:32

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Çağında, tüm sektör emekçilerinin ve hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı kutlayarak, sorunların çözümü için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Diş hekimleri olarak toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çağında, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve özlük hakları konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini de vurguladı.

“SESİMİZİ DUYUN”

Türk Diş Hekimleri Birliği üyeleri olarak diş hekimlerinin sorunları ile taleplerinin yer aldığı ve 25 bin diş hekiminin imzasını taşıyan bir raporu TBMM’ye götürdüklerini kaydeden Çağında, artık seslerini duyurmak istediklerine dikkat çekti.

Meclisteki taleplerini yineleyen İZDO Başkanı Deniz Çağında, şunları söyledi: “Meslek dışı kişiler ağız diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz, yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalıdır. SSK ve Bağkurdan emekli olan diş hekimlerine de ilave ödeme verilmelidir. Diş hekiminin yanında başka bir diş hekimi de çalışabilmelidir. Diş hekimleri daha fazla sayıda ve daha yaygın şekilde kamuda istihdam edilmelidir. Muayenehane açılışında hizmetin nitelikli sunumuyla ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesi istenmemelidir. Diş hekimlerine yeşil pasaport verilmelidir. Taşeron diş hekimliği kabul edilemez.”

“HAKSIZ REKABET VE İŞSİZLİK TEHLİKESİ”

Mevcut diş hekimliği fakültesi sayısının ihtiyacın çok ötesinde olduğunu belirten İZDO Başkanı Çağında, bu durumun işsizliği, rekabeti artırdığını ve dolayısıyla da hizmet kalitesinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Yeni mezun olan veya deneyimli diş hekimlerinin yurtdışına gitmek istediğini kaydeden Çağında, “Bir diş hekiminin yetişmesi için hem zaman hem de maliyet açısından üniversitelerin önemli yatırım yapması gerekiyor. Yetişen meslektaşlarımız ise yurt dışına giderek orada yaşamlarını sürdürmek istiyor. Almanya gibi ülkeler ise hiçbir çaba ve yatırım yapmadan bu gençleri değerlendirmiş oluyor. Bu durumun önüne geçilmesi için Türkiye'de faaliyet gösteren 110 diş hekimliği fakültesine bir düzenleme getirilmeli. Her yıl mezun olan öğrenci sayısı 8 bin 500, ülkemizin ihtiyacı ise yıllık 2 bin civarında. Bu konuda belli bir stratejik çalışma yapılmalı. Ülkemizin koşulları ve ihtiyacına göre doğru bir planlamayla diş hekimleri istihdam edilmeli ve gelir düzeyi de tatmin edici seviyelere çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.