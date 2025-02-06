'Vergi alınıyor, çivi çakılmıyor'

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:24

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:26

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Musa Uğur ile depremin ikinci yılında Adana'daki son duruma ilişkin konuştuk. Çukurova Üniversitesi Hastanesi'nin depremde zarar gördüğüne dikkat çeken Uğur, "Hastanenin bazı birimleri çalışmıyor. A ve B blok hâlâ açılmadı. Servisler onarılmadı. Yeni gelen rektör 2025'in sonu ya da 2026 başında bitireceklerini söyledi. Bu konuda çalışılmalar yürütülüyor. Biz de sürecin takibini yapıyoruz. Üniversite Hastanesi'nin yokluğu Adana için büyük bir sorun. Hastalar başka hastanelere yönlendiriliyor. Özellikle kronik hastalar ve kanser hastaları için burası çok önemli. Bir an önce açılmalı" dedi.

'VERGİ ALINIYOR, ÇİVİ ÇAKILMIYOR'

9 ve 10 şiddetine kadar güvenli binalar oluşturmanın önemine vurgu yapan Uğur, "Siyasi iktidar yıllardır insanlardan deprem vergisi alıyor fakat bu kadar yıldır çivi çakılmıyor" tepkisini gösterdi. Deprem sonrası yurttaşların psikolojik sorunlar yaşadığının da altını çizen Uğur, "İnsanlar bu acıları iki yıl geçmesine karşın hala yaşıyor. Etrafındaki apartmanlarda insanların feryatlarını duymak insanlarda büyük bir travma yarattı ve bunun sonrasında birçok kişide stres bozukluğu görüldü" ifadelerini kullandı.

'84 BİN KİŞİYE YARDIM'

Öte yandan Uğur, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nün, deprem zamanında 84 bin 478 kişiye giysi, hijyen ve gıda malzemeleri gibi yardımlarda bulunduğunu belirtti.