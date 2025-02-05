Gıda zehirlenmesi şüphesi... Hakkâri'de 34 öğrenci hastanelik oldu!
Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Hakkâri'de merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görülmeye başlandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #okul #öğrenci #Zehirlenme #yemek
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