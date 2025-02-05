Gıda zehirlenmesi şüphesi... Hakkâri'de 34 öğrenci hastanelik oldu!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:47

Güncelleme: 05.02.2025 - 16:00

Hakkâri'de merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görülmeye başlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.