Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Covid çok yaygın' diyerek uyardı: 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı sosyal alanlarda klima kullanımının çok riskli olabileceğini belirterek, "Klima devamlı aynı havayı alıp tekrar veriyor. Bu havada solunum virüsleri, enfeksiyona neden olan virüsler varsa bunların bulaşma olasılığı artıyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan hava sıcaklıklarında dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
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