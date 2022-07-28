Uzmanlardan tavuk döner uyarısı

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Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle gıda zehirlenmelerinde de artışlar başladı. Uzmanlar ve sektördeki işletmeler, tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 11:53

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi. 

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