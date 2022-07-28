Uzmanlardan tavuk döner uyarısı
Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle gıda zehirlenmelerinde de artışlar başladı. Uzmanlar ve sektördeki işletmeler, tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca da gıda zehirlenme riskleri artıyor. Dışarıda herkesin severek tükettiği tavuk döner ise en çabuk bozulan gıdalar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise tavuk dönerin bilindik ve güvenilir yerlerden tüketilmesi gerektiğini söyledi.
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