Yayınlanma: 10.01.2024 - 15:01

Güncelleme: 10.01.2024 - 15:01

Farklı genetik bozukluklar sonucunda oluşan bir hastalık olan Waardengurg Sendromu sosyal medyada araştırma konusu hâline geldi. Peki, Waardenburg Sendromu Nedir? Hangi Genler Waardenburg Sendromuyla İlişkilidir?

WAARDENGBURG SENDROMU NEDİR?

Waardenburg Sendromu, genetik bir sendromdur ve bireylerin belirli fiziksel özelliklere sahip olmasına neden olur. Bu sendrom, pigmentasyon (renklenme) bozuklukları, işitme kaybı ve yüz şekli de dahil olmak üzere çeşitli belirtilerle karakterizedir.

HANGİ GENLER WAARDENBURG SENDROMUYLA İLGİLİDİR?

Waardenburg Sendromu ile ilişkilendirilen birkaç farklı gen vardır. Bu genler, sendromun farklı tiplerine neden olabilir ve her biri farklı semptomları etkileyebilir. İşte Waardenburg Sendromu ile ilişkilendirilen bazı genler:

PAX3 Geni: Waardenburg Sendromu Tip 1 (WS1) ve Tip 3 (WS3) gibi tipler, PAX3 genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilmiştir. PAX3 geni, pigmentasyon (renklenme) ve yüz gelişimi gibi süreçleri düzenleyen bir protein olan PAX3'ün üretimini kontrol eder.

MITF Geni: Waardenburg Sendromu Tip 2 (WS2) ve Tip 2F (WS2F) gibi tipler, MITF (Mikroftalmi ile İlişkilendirilen Transkript Faktör) genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilmiştir. MITF geni, pigmentasyon süreçlerini düzenler ve göz rengi gibi özelliklere etki eder.

SOX10 Geni: Waardenburg Sendromu Tip 4 (WS4) ve Tip 2E (WS2E) gibi tipler, SOX10 genindeki mutasyonlarla ilişkilendirilmiştir. SOX10, pigmentasyon ve sinir sistemi gelişimi dahil bir dizi farklı süreçte rol oynar.

EDNRB ve EDN3 Genleri: Waardenburg Sendromu Tip 4 (WS4) ve Tip 2B (WS2B) gibi tipler, EDNRB (Endotelin Reseptör B) ve EDN3 (Endotelin 3) genlerindeki mutasyonlarla ilişkilendirilir. Bu genler, pigmentasyonun düzenlenmesi ve sinir sistemi gelişimi ile ilgili önemli roller oynar.

WAARDENBURG SENDROMU BELİRTİLERİ NEDİR?

Waardenburg Sendromu, çeşitli belirtilerle karakterize edilen bir genetik sendromdur. Bu sendromun belirtileri, bireyler arasında farklılık gösterebilir ve belirli bir tipin veya alt tipin belirli semptomları daha belirgin olabilir. Waardenburg Sendromu'nun yaygın belirtileri şunlar olabilir: