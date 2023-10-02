X-Ray sağlıkçılara şiddeti önleyemedi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde X-ray ve diğer güvenlik önlemleri şiddeti engelleyemedi. Yaşanan kavgada atılan kurşun, acil servis hekimini sıyırıp geçti. Ankara Tabip Odası, “Sağlık bakanı nerede?” tepkisini gösterdi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00
X-Ray sağlıkçılara şiddeti önleyemedi
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) acil servisinde önceki gün akşam saatlerinde silahlı kavga yaşandı. Hastanedeki X-Ray cihazı ve diğer güvenlik önlemleri de şiddeti önleyemedi.

Edinilen bilgiye göre Ankara EAH acil servisinde önceki gün akşam saatlerinde travma alanındaki bir hastayla husumetli olan bir kişi, hastanın yanına geldi. Yaşanan tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi. Silahlardan çıkan bir kurşunun, acil serviste görevli bir hekimi 10 santimetreyle sıyırdığı öğrenildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. 

‘ARKASI KESİLMİYOR’

Ankara Tabip Odası (ATO) konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sağlıkta şiddet durmuyor, durduramıyorsunuz. Sağlık bakanı nerede?” diye sordu.

Açıklamada “Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu ‘Hastanelerde Şiddeti Önlemek İçin Yeni Uyarı Sistemi’ ilanından bu yana hekim ve sağlık emekçilerinin hayatına kast eden saldırıların arkası kesilmiyor. Her gün darp edilme korkusu, canımızdan olma endişesiyle çalışmak istemiyoruz” dendi. 


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