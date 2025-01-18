Uzmanlar uyardı: İnfluenza A, gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:48

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:48

Son günlerde hızla yayılan İnfluenza A (Domuz Gribi), grip vakalarının artış gösterdiği sonbahar ve kış mevsimlerinde tehlike saçıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, grip belirtileri gösteren kişilerin 48 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

GRİP BELİRTİLERİ GIDA ZEHİRLENMESİYLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Prof. Dr. Balcı, İnfluenza A’nın yüksek ateş, vücut ağrısı, şiddetli öksürük, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyrettiğini ifade ederek, “Bu belirtiler nedeniyle gıda zehirlenmesi ile karıştırılabiliyor. Ancak risk grubundaki bireylerde hastalık ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabiliyor” dedi.

RİSK GRUPLARI İÇİN AŞI ÖNERİSİ

İnfluenza A’ya bağlı ölümlerin daha çok risk grubundaki bireylerde görüldüğünü vurgulayan Balcı, bu grupları şöyle sıraladı:

65 yaş üstü bireyler,

Kronik hastalıkları olanlar (şeker, kalp ve akciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği),

Hamileler,

5 yaş altı çocuklar,

Kanser tedavisi gören hastalar.

Balcı, bu gruptakilerin Eylül ve Ekim aylarında mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerektiğini belirtti.

“İZOLASYON VE MASKE KULLANIMI ÖNEMLİ”

Pandemi döneminde alınan önlemlerin grip yayılımını da büyük ölçüde engellediğini hatırlatan Prof. Dr. Balcı, kapalı ortamların havalandırılması, maske kullanımı ve el hijyeninin İnfluenza’dan korunmada önemli olduğunun altını çizdi.

"ANTİBİYOTİK KULLANIMI YANLIŞ"

Gribin viral bir enfeksiyon olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Balcı, “Antibiyotikler gribal enfeksiyonları tedavi etmez. Gereksiz antibiyotik kullanımı mikroorganizmaların direnç geliştirmesine ve yan etkilere yol açar” dedi. Balcı, İnfluenza A tedavisinde antiviral ilaçların (Oseltamivir grubu) 48 saat içinde kullanılmasının, hastalığın süresini kısaltmada etkili olduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARDA VAKALAR ARTABİLİR"

Okulların tatile girmesiyle birlikte vakalarda azalma görülebileceğini söyleyen Balcı, “Ancak okullar tekrar açıldığında grip vakaları yeniden artabilir. Bu nedenle çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılmalı ve hasta çocuklar iyileşene kadar okula gönderilmemeli” uyarısında bulundu.