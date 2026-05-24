Yaşlılar ve kronik hastalar için kritik sıcaklık uyarısı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte uzmanlar, özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı bulunan yurttaşlar için kritik uyarılarda bulundu. Uzun süre güneş altında kalmanın vücut ısısını tehlikeli seviyelere çıkarabileceğini belirten uzmanlar; kalp, tansiyon, diyabet, böbrek ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yeterli sıvı tüketimi, serin ortamlarda bulunma ve düzenli takip ise alınması gereken en önemli önlemler arasında gösterildi.

TERLEME AZALIYOR

Prof. Dr. Çağatay Güler, yaşlı bireylerin sıcak havalardan çok daha fazla etkilendiğini belirterek bunun temel nedeninin kronik hastalıklar ve yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler olduğunu söyledi. Güler, “Yaşlılarda terleme kapasitesi azalır. Oysa terleme, vücudu serinleten en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Deri dolaşımı da zayıfladığı için vücudun sıcaklık kaybetmesi zorlaşır” dedi.

Yaşlı bireylerin susamayı beklemeden düzenli olarak su tüketmesi gerektiğine dikkat çeken Güler, “Farkında olmadan susuz kalabiliyorlar. Küçük ama sık aralıklarla sıvı tüketimi sağlanmalı. Ayran, çorba ve sulu meyveler destekleyici olabilir” ifadelerini kullandı. Susuzluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Güler, “Halsizlik, baş dönmesi, ağız kuruluğu, düşük tansiyon, idrarda azalma, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülebilir. İleri durumlarda böbrek yetmezliği, şok ve hayati tehlike ortaya çıkabilir” diye konuştu. Sıcak havaların kalp ve damar sistemi üzerinde de ciddi baskı oluşturduğunu ifade eden Güler, “Kalp daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Nabız hızlanıyor, tansiyon dengesi bozulabiliyor” dedi.