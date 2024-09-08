Yaz aylarında en sık 'Bell felci' görülüyor

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:15

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:15

Sıcağa karşı günlük kullanılan fanlar ya da klimalardan gelen serinlik rahatlamayı sağlasa da ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Yazın serinleticiler nedeniyle yüz felcinin görülebildiğine dikkat çeken Acıbadem Kent Hastanesi KBB uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, yüz felci hakkında şunları söyledi:

"Yüz felci enfeksiyon, travma, tümöral yapılar, cerrahi müdahaleler gibi çeşitli nedenler sonucunda yüz sinirinin etkilenmesiyle ortaya çıkıyor. En sık görülen tipi ise Bell felcidir. Bu tip yüz felçlerinin öncesinde hastalar, ani hava değişimlerine ya da soğuğa maruz kalırlar. Yüz sinirleri bu durumdan olumsuz etkilenir. Kışın nasıl soğuğa, ayaza maruz kalmamak gerekiyorsa yazın evde, arabada veya işyerinde terliyken klima ve rüzgara direkt maruz kalınmamalıdır. Kışın soğuktan ve ayazdan atkı bere kullanarak korunmaya çalışıyorsak, yazın da aynı bilinçle kendimizi serinleticilerden korumalıyız. Terliyken, duş sonrası ya da ıslak saçla klima ve fanın önünde durmamalıyız. Aksi durumda bu ani ısı değişimleri, yüz sinirinde ödem oluşumuna ve dolayısıyla yüz felcine neden olabilir."

"YÜZ HAREKETLERİNDE KAYIP OLUŞUR"

Yüz felcinin nasıl oluştuğu hakkında bilgi veren KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, “Yüz siniri yüzümüzdeki ifadeyi gerçekleştirir. Gözyaşı, tat duyusu, tükürük üretimi, işitmeye katkısı vardır. Kafa içinde başlayan, kulak yapıları boyunca süren yolculuğu, kulak arkasında boyuna çıkarak tüm yüzde yayılır ve hedef kaslara ulaşarak sonlanır. Yüz felci enfeksiyon, travma, tümöral yapılar, cerrahi müdahaleler gibi nedenlerden yüz sinirinin etkilenmesiyle oluşur. Yüz hareketlerinde kayıp, zayıflama, seğirme, göz kuruluğu, tat duyusunda bozukluk gibi belirtilerle sonuçlanır. Yüzün bir yarısında mimik hareketlerin yapılamaması, uyuşma hissi, göz kuruluğu ile seyreder. Bazen felç öncesinde kulak çevresinde bir ağrı hissedilir. Klinik muayene, işitme testleri, gözyaşı testi, radyolojik incelemeler, sinir ve kas testleri ile diğer yüz felci yapan hastalıklardan ayırt edilir ve ilaç tedavisi ile takip gereklidir” ifadelerine yer verdi.

"HEMEN HEKİME BAŞVURMAK GEREKİR"

Öte yandan, yüz felcinde erken tanılanarak hemen tedaviye başlanmasının tüm yüz fonksiyonlarının geri dönmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Altunay, “Bu nedenle en hızlı şekilde hekime başvurulmalıdır. Hızlı ilaç tedavisi ile önemli oranda yüz felci hastalığı tamamen normale döner ve hastalığa bağlı oluşacak istenmeyen durumlar engellenir. Nadiren sinir çevresi ödemi azaltmak amaçlı, tedaviye yeterli yanıt vermeyen durumlarda cerrahi girişim gerekebilir” dedi.