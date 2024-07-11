Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı

Bursa’da sağanak yağış sonrası yollar dereye dönerken, rögarlar taştı, bazı evleri su bastı.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:58
Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, rögarlar taştı
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Bursa’da öğlen saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı felç etti. Rögarlar taşarken, yollar dereye döndü.

İtfaiye, BUSKİ ve belediye ekipleri merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinde gelen ihbarlara yetişmeye çalıştı. Su basan bazı evlerde ekipler su tahliyesi yaptı. Bazı yurttaşlar ise yağan yağmura kapılarının önüne koyduğu çuvallar ile önlem aldı.

Her yağmurda uykularının kaçtığını ifade eden bir yurttaş, "Yaz yağmuru. En ufak yağmurda bizim uykularımız kaçıyor. Duvarı da kapattık mecburen. Geçen yağmurda babamı zor kurtardım. Yarım saat daha yağmur yağsa su evime girecek" dedi.


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